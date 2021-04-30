Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ

Пандемия заканчивается, наступает время не выживать, но развиваться, двигаться вперед, наращивать оборот и оздоравливать бизнес. Сейчас слова «прогресс» и «цифровизация» являются почти синонимами, сложно представить себе успешное дело без использования высоких технологий. А электронные торги – надежный путь наверх. Ежегодно объем участия в государственных тендерах и закупках крупных корпораций представителей малого и среднего бизнеса растет более чем на 20%. Чтобы помочь вашему бизнесу восстановиться после пандемии и уверенно развиваться дальше, ЭТП ГПБ предлагает целый комплекс возможностей для легкого старта в торгах или комфортного расширения участия в тендерах.

«ПредприниМАЙ!» – это комплексный набор услуг, которые особенно актуальны будут для малого и среднего бизнеса. В майский пакет нашей акции входят обучение, особые условия по банковским гарантиям и приобретению электронной подписи в комплекте с бесплатным электронным документооборотом, а также возможность легко находить новых крупных заказчиков от Торгового Портала.

Самое главное – не нужно выбирать что-то одно. «ПредприниМАЙ!» – это возможность дать новую жизнь своему бизнесу после пандемии без ограничений! Просто выберите услугу, перейдите по ссылке и следуйте инструкции. Можно взять все!

Акция действует с 1 по 31 мая. Успейте поддержать свой бизнес!

Обучение

Самые важные изменения в законе

Эксклюзивная запись вебинара «Ключевые изменения в законодательстве для поставщиков 223-ФЗ и 44-ФЗ». Самое важное, нужное и полезное о том, как участвовать в закупках в соответствии с новыми требованиями закона. Спикер мероприятия Пратура Ольга — эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и коммерческих организаций, руководитель направления по обучению в сфере закупок в учебном центре ЧОУ ДПО ЮИКО с 2016 года.

Как исправлять ошибки

Секретный курс в формате email-рассылки: «5 типов ошибок поставщиков и способы их избежать». Подпишитесь на экспресс-курс от эксперта ЭТП ГПБ и получайте письма на указанную почту. Ежедневно вы будете получать письмо с разбором типовых ошибок, шпаргалками и полезными советами. Всего мы отправим 5 писем. По итогам курса предусмотрена проверка знаний. Успехов в обучении!

Базовый курс по участию в госзакупках

Узнайте как не ошибиться при подготовке заявки, выбрать правильную стратегию и заключить контракт после победы в тендере по 44-ФЗ.

Торговый портал — станьте ближе с заказчиками

Сформируйте свой собственный пул релевантных заказчиков и создайте непрерывный цикл поступающих ценовых запросов с новым сервисом Торгового Портала ЭТП ГПБ. Список заказчиков для настройки автоматических оповещений позволяет никогда не пропускать актуальные процедуры и вовремя откликаться своими предложениями.

Ударное комбо для работы с документами (ЭДО и УЦ)

Закажи электронную подпись и получи доступ к электронному документообороту ЭТП ГПБ на 3 месяца бесплатно. Электронная подпись необходима для участия в торгах по-крупному, а ЭДО позволяет оптимизировать работу предприятия, быстро обмениваться юридически значимой документацией с контрагентами и государственными органами, сокращая затраты рабочего времени и ресурсов предприятия.

От Финансового супермаркета ЭТП ГПБ — банковская гарантия и кредит, лучшее предложение

Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ в честь акции «ПредниниМАЙ!» дарит особые условия на банковские гарантии и кредитование.

Скидки от 20% на тарифы по банковским гарантиям.

Льготные ставки по кредитованию на исполнение контракта.

Маркетинговый центр ЭТП ГПБ — самый нужный отчет

Бесплатный доступ к отчету по результатам активности поставщика на ЭТП ГПБ. Инструмент позволяет отслеживать за выбранный период поданные заявки, объемы участия в торгах, количество побед и поражений, топовых организаторов, у которых поставщик победил или проиграл в процедурах. Отчет предоставляется в формате удобных списков и графиков, содержит информацию в разрезе заявок и агрегированных данных. Лучший способ упорядочить планирование и мониторинг своих тендерных активностей!

«ПредприниМАЙ!» — участвуйте в акции с 1 по 31 мая, развивайте свой бизнес, достигайте большего, преодолейте последствия пандемии вместе с нами!