Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых

13 мая 2021 года пройдет бесплатный онлайн-семинар «Участие представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан в закупках». Организатор мероприятия – АО «Корпорация «МСП» при поддержке Правительства Астраханской области и ЭТП ГПБ.

Мероприятие будет полезно руководителям и сотрудникам предприятий и организаций, в том числе специалистам, отвечающим за проведение закупочных процедур, сотрудникам отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Участники получат актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций. Будут разбираться вопросы, одинаково актуальные как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП и самозанятых граждан.

Представители бизнеса смогут обсудить особенности работы в системе закупок в соответствии с 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики, возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств), получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, обсудить вопросы участия самозанятых, предприятий малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших корпораций, а также изучить особенности закупочных положений крупнейших заказчиков, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие представители АО «Корпорация «МСП», Правительства Астраханской области, крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО», ПАО «Транснефть», а также крупнейших федеральных электронных площадок.

Все слушатели получат презентационные и методические материалы.

Подробная программа и регистрация по ссылке.