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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Поздравляем с 1 мая!

    Поздравляем с 1 мая!

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    Поздравляем с Днем Весны и Труда, желаем новых трудовых побед, своевременно исполненных контрактов, надежных партнеров и возможностей для роста бизнеса! Радости, тепла и счастья!

    В самый главный трудовой праздник страны мы не оставим вас без подарка, ЭТП ГПБ представляет комплексную программу поддержки бизнеса «ПредприниМАЙ!».

    Воспользуйтесь нашими бесплатными предложениями для развития бизнеса, успешного участия в торгах и оптимизации бизнес-процессов предприятия, предложение действительно в течение всего мая.

    Трудитесь и достигайте новых высот в закупках вместе с ЭТП ГПБ!

    С Первомаем!

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