Поздравляем с 1 мая!

Поздравляем с Днем Весны и Труда, желаем новых трудовых побед, своевременно исполненных контрактов, надежных партнеров и возможностей для роста бизнеса! Радости, тепла и счастья!

В самый главный трудовой праздник страны мы не оставим вас без подарка, ЭТП ГПБ представляет комплексную программу поддержки бизнеса «ПредприниМАЙ!».

Воспользуйтесь нашими бесплатными предложениями для развития бизнеса, успешного участия в торгах и оптимизации бизнес-процессов предприятия, предложение действительно в течение всего мая.

Трудитесь и достигайте новых высот в закупках вместе с ЭТП ГПБ!

С Первомаем!