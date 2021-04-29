Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

Ситуация: Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

До поступления жалобы в ФАС (ее территориальное подразделение)

Заявитель направляет жалобу в антимонопольный орган согласно гл.6 ФЗ №44[1], Приказу ФАС России № 72714 от 19.11.2014 года. Обращения, квалифицированные как жалоба на нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, рассматриваются центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными органами в течение 5 рабочих дней с момента их регистрации (в случае надлежащего оформления жалобы)[2].

К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов[3].

Форма жалобы :

письменная;

Подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ

электронная;

Подписывается квалифицированной электронной цифровой подписью.

Жалоба гражданина, не являющегося участником торгов, о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок направляется и рассматривается в соответствии с ФЗ №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" в течение 30 дней. Заверять жалобу квалифицированной электронной цифровой подписью не требуется.

Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:

1) жалоба не соответствует требованиям, установленным ст.105 ФЗ №44;

* пример : жалоба заявителя содержит указание на несколько закупок, что противоречит п. 3 ч. 8 ст. 105 ФЗ №44, поскольку необходимо делать ссылку на одну процедуру, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке (см. Решение УФАС по Челябинской области № 074/06/99-2555/2020 от 05.11.2020))

2) жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

* пример : жалоба участника закупки подписана учредителем общества (без оформления соответствующего правоустанавливающего документа), который не вправе без доверенности действовать от имени организации, поскольку право совершать действия от имени общества без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, есть у единоличного исполнительного органа общества – генерального директора (ст.40 Закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ). Учредитель законным представителем общества признается только при наличии доверенности, несмотря на то, что организация была создана при его участии (см. Решение УФАС по Ярославской области №7981/05-02 от 04.08.2020)).

* пример: жалоба участника, поданная в УФАС посредством заполнения формы обращения на официальном сайте ФАС России (https://fas.gov.ru/approaches/new) (в формате .pdf) не содержит электронной подписи заявителя (см. Решение по Ярославской области №4389/05-02 от 28.04.2020))[4].

3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного ст.105 ФЗ №44;

* пример: участник закупки направил жалобу в УФАС 10.01.2020 позже даты заключения контракта от 09.01.2020г. (см. Решение УФАС по Республике Алтай по делу № 6-К/20 ОТ 14.01.2020));

4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного органа в сфере закупок;

* пример: в жалобе участника оспариваются действия конкурсной комиссии муниципального заказчика по рассмотрению заявок участников закупки, в том числе при проведении процедуры оценки вторых частей заявок участников конкурса. Однако инициатор обращения не учитывал, тот факт, что ранее антимонопольный орган вынес решение по обращению другого участника по аналогичным доводам о правомерности действий заказчика (см. Письмо УФАС по Новгородской области №1621/03 от 01.04.2021));

5) жалоба подана участником закупки, информация о котором, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа такого участника закупки - юридического лица, включена в соответствии с Законом №44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае установления заказчиком требования в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 ФЗ №44.

* пример: заказчик установил требование об отсутствии в РНП информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Комиссией УФАС установлено, что около года назад в ЕИС размещена информация о включении сведений об инициаторе жалобы в названный реестр (см. Решение УФАС по Оренбургской области по делу № 056/06/64-495/2020 от 14.09.2019).

Контрольный орган в сфере закупок в день принятия решения о возвращении обращения сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения.

Инициатор обращения вправе отозвать ее до принятия контрольным органом в сфере закупок решения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе подать обращение повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц.

ФАС и ее территориальные органы

В случае подачи участником закупки в ФАС России жалобы, подлежащей рассмотрению территориальным органом, ФАС России передает такую жалобу в соответствующий территориальный орган по подведомственности для рассмотрения по существу[5].

В случае подачи участником закупки в территориальный орган жалобы, подлежащей рассмотрению в ФАС России или в другом территориальном органе, такая жалоба передается для рассмотрения по существу соответственно в ФАС России или соответствующий территориальный орган.

ФАС России вправе рассматривать любую жалобу, поданную в территориальный орган. Для этого в территориальный орган, в который поступила такая жалоба, ФАС России направляет соответствующее уведомление, после получения которого территориальный орган немедленно направляет копию жалобы в ФАС России по факсу и (или) по электронной почте.

В случае, если ФАС России принята к рассмотрению жалоба, подлежащая рассмотрению в территориальном органе, ФАС России в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы информирует о принятом решении соответствующий территориальный орган[6].

После поступления жалобы в ФАС (ее территориальное подразделение)

После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в сфере закупок в течение 2 рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в ЕИС информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляет:

участнику закупки, подавшему жалобу;

заказчику;

оператору электронной площадки;

оператору специализированной электронной площадки;

в уполномоченный орган;

уполномоченное учреждение;

специализированную организацию;

комиссию по осуществлению закупки.

Действия (бездействие) которых обжалуются, уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами указанная информация не размещается в ЕИС.

Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

Контрольный орган в сфере закупок вправе направлять запросы о предоставлении информации и документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки указанные информацию и документы.

Вышеназванные лица обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы, составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке[7].

Отложение и приостановление рассмотрения дела

Комиссия ФАС вправе отложить рассмотрение дела:

по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с невозможностью явки этого лица или его представителя на заседание комиссии по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами (например, в связи с необходимостью участия представителя стороны в другом заседании);

в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств (к примеру, получение документа занимает определенное количество времени);

для привлечения к участию в деле лиц, содействующих рассмотрению дела, других лиц, участие которых в деле, по мнению комиссии, необходимо (к примеру, привлечение к участию в деле субподрядчика, выполнявшего работы по договору с подрядчиком);

в иных предусмотренных настоящей главой случаях (например, при технических неполадках при рассмотрении дела посредством видеосвязи у одной из сторон).

Комиссия обязана отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:

если в ходе рассмотрения дела в действиях (бездействии) ответчика по делу обнаружены признаки иного нарушения антимонопольного законодательства, чем нарушение, по признакам которого было возбуждено дело;

если в качестве ответчика по делу привлекается лицо, ранее участвовавшее в деле в ином статусе (лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах дела, заявитель);

принятия заключения об обстоятельствах дела.

Комиссия может приостановить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае и на срок:

рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами предварительного следствия другого дела, имеющего значение для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

проведения экспертизы.

Приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу

Согласно ст. 106 ФЗ №44 контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным.

При принятии решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

В случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

Значение предписаний ФАС при разблокировке заключения контракта:

если по результатам рассмотрения жалобы не выдано предписание об устранении выявленных нарушений, то приостановление заключения контракта прекращается комиссией территориального органа по контролю в сфере закупок сразу же после оглашения резолютивной части решения по жалобе;

е сли по результатам рассмотрения жалобы выдано предписание об устранении выявленных нарушений при продолжении закупки, то приостановление заключения контракта прекращается комиссией территориального органа по контролю в сфере закупок сразу же после оглашения резолютивной части решения;

если по результатам рассмотрения жалобы выдано предписание о возврате закупки на предыдущие этап/этапы, то приостановление заключения контракта прекращается ответственным должностным лицом территориального органа ФАС России после исполнения субъектами контроля выданного предписания [8]

По итогам рассмотрения дела органами ФАС жалоба может быть признана:

- обоснованной/частично обоснованной (комиссия ФАС полностью/частично соглашается с доводами инициатора жалобы; при необходимости выносит предписание об устранении допущенных нарушений с указанием о неправомерности действия/бездействия организатора торгов с ссылкой на нормы права (к примеру, внести заказчику изменения в документацию, отменить полностью закупочную процедуру и провести ее заново и др.); -необоснованной (процесс проведения закупки продолжается без изменений, требования заявителя остаются без удовлетворения)

Решение изготавливается в полном объеме в течение 3 рабочих дней со дня оглашения его резолютивной части. Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в единой информационной системе в указанный срок. Согласно ст. 106 ФЗ №44 решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия[9].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что антимонопольный орган предпринимает все необходимые действия при поступлении жалобы, для того чтобы все участники дела были своевременно оповещены о ходе рассмотрения обращения. При этом инициатор жалобы не обязан направлять копию жалобы лицу, чьи действия (бездействия) ему кажутся незаконными.

[1] глава 6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки. [2] сроки подачи жалобы см. в ст.105 ФЗ №44 [3] см. ст.105 ФЗ №44 [4] необходимость электронной подписи на жалобах, направляемых в ФАС в электронном виде, подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 28.10.2019 № 306-ЭС19-18792 по делу № А65-39067/2018 [5] при этом ФАС России вправе рассмотреть любую жалобу, подлежащую рассмотрению территориальным органом. [6] см. Приказ ФАС России № 72714 от 19.11.2014 года [7] представление информации и документов не требуется в случае их размещения в соответствии с ФЗ №44 на официальном сайте (см. ст. 106 ФЗ №44) [8] См. Письмо ФАС России от 23.10.2018 N ИА/85436/18 По вопросам приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу [9] Обжалование решения ФАС осуществляется согласно гл. 24 АПК РФ