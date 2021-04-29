Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719

28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
10 декабря 2021 г.
Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный форматПодробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
02 июля 2021 г.
Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%Подробнее
21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
28 декабря 2020 г.
Постановление Правительства № 2013Подробнее
09 декабря 2020 г.
Пока бумажные, но могут станут электроннымиПодробнее
21 сентября 2020 г.
ЭТП помогут совершенствовать реализацию лома черных и цветных металловПодробнее
07 сентября 2020 г.
Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
27 июля 2020 г.
Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
08 апреля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 годаПодробнее
03 апреля 2020 г.
О закупках в апрелеПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
24 января 2020 г.
Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой торговли ломом черных и цветных металловПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
30 октября 2017 г.
В Госдуму внесён законопроект в части требований к составу заявки участников торговПодробнее
12 мая 2017 г.
Включение в реестр недобросовестных поставщиков. Разъяснения ФАС России. Подробнее