Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719

22.04.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации размещено постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2021 № 626, вносящее изменения в раздел V «Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности» требований к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее - постановление).

Постановление вступает в силу с 30 апреля 2021 года.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.