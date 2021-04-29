Росакредитация прорабатывает вопрос использования в госзакупках сервиса оценки товаров

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) прорабатывает вопрос применения в рамках госзакупок сервиса оценки товаров, закупаемых госзаказчиками, заявил глава Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".

"Подключение квалифицированного приемщика - вещь крайне важная для системы госзакупок", - подчеркнул Скрыпник.

По словам руководителя Росаккредитации, в настоящее время уже реализуется пилотный проект, в ходе которого планируется найти ответы на ряд вопросов, связанных с оценкой закупаемых госзаказчиками товаров. В их числе - какие именно товары необходимо проводить через такой контроль, каким образом необходимо организовать его проведение, как оплачивать услуги оценщиков и другие.

"Эти вопросы пока открыты, - сказал Скрыпник. - Думаю до конца года получим все ответы, что получит свое отражение в законодательстве (закон "О контрактной системе", 44-ФЗ)".

При этом Скрыпник отметил, что реализация механизма оценки товаров позволит устранить ряд рисков. "Речь идет о недобросовестных действиях закупщика и о возможном отсутствии необходимых компетенций (для оценки качества поставляемого товара - ИФ) на стороне закупщика", - сказал он.

Вопрос использования в госзакупках механизма экспертной оценки товаров ранее уже поднимался. Так, например, в конце 2019 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщал о подготовке предложений по введению экспертизы или приемки товаров при госзакупках.

"Мы считаем, что по завершении закупочных процедур нужно посмотреть, а какое качество у поставляемого товара, - говорил тогда депутат Госдумы, куратор проекта ОНФ "За честные закупки" (к настоящему времени включено в состав Бюро расследований ОНФ - ИФ) Антон Гетта. - Для этого необходимо вводить институт приемки товаров, экспертизы".

По словам депутата, ОНФ прорабатывал это предложение с Россакредитацией. Оно предусматривало использование сертифицированных лабораторий службы, ее инспекций для проведения экспертизы. При этом Гетта отмечал, что в нескольких регионах уже запущены соответствующие пилотные проекты.

"Хороший пример (по организации проверки товаров) есть в Вологодской области, где организован централизованный склад, на который поступают все продукты питания (по результатам госзакупок) и после их оценки лабораторией распространяются по конкретным объектам - рассказывал Гетта. - Не только заказчики, но и добросовестный бизнес заинтересован в организации приемки - с ее помощью он сможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые демпингуют и поставляют, соответственно, некачественный товар".

"Такую экспертизу необходимо вводить, - подчеркивал Гетта. - Но будем взвешивать все "за" и "против".

Уже в прошлом году Российская академия наук (РАН) выступила с предложением о введении экспертной оценки госзакупок научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (НИОКТР), осуществляемых федеральными органами власти.

По замыслу РАН, ФОИВы на этапе планирования своих закупок должны будут направлять в Академию наук проекты закупок тематик НИОКТР. РАН, в свою очередь, будет выдавать то или иное заключение по этим проектам. Причем при получении итогового отрицательного заключения (для ФОИВов предусмотрена возможность корректировки тематик) заказчики не будут учитывать закупки таких НИОКТР при планировании. Соответственно, при отсутствии такой закупки в плане заказчик не сможет провести закупочную процедуру по НИОКТР.

Определение сроков и порядка проведения экспертизы тематик НИОКТ, форм соответствующих документов предлагалось поручить Минобрнауки РФ.