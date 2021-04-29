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    ФАС: Закон о защите конкуренции нужно дополнить универсальными положениями

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    Федеральная антимонопольная служба РФ предложила дополнить Закон о защите конкуренции  универсальными положениями. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    ФАС предлагает размещать извещения о проведении торгов на сайте www.torgi.gov.ru и проводить торги в электронной форме на едином перечне электронных площадок.

    Кроме этого, по мнению ведомства, необходимо ввести мораторий на заключение договора и порядок обжалования нарушений всех процедур обязательных торгов (статья 18.1 Закона о защите конкуренции).

    Саму процедуру торгов предлагается установить актом Правительства Российской Федерации.

    Для обеспечения публичного доступа к проведению обязательных торгов, безопасности их проведения, а также исключения возможности злоупотреблений предлагается проводить торги на электронных площадках, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации для осуществления государственных и муниципальных закупок.

    Также, предлагается  установить общую часть порядка проведения электронных торгов, которая будет единообразно применяться для проведения всех торгов, проведение которых в настоящее время обязательно в силу законодательства Российской Федерации, а также тех торгов, решение в проведении которых будет принято в будущем. 

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