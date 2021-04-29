ФАС: Закон о защите конкуренции нужно дополнить универсальными положениями

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила дополнить Закон о защите конкуренции универсальными положениями. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ФАС предлагает размещать извещения о проведении торгов на сайте www.torgi.gov.ru и проводить торги в электронной форме на едином перечне электронных площадок.

Кроме этого, по мнению ведомства, необходимо ввести мораторий на заключение договора и порядок обжалования нарушений всех процедур обязательных торгов (статья 18.1 Закона о защите конкуренции).

Саму процедуру торгов предлагается установить актом Правительства Российской Федерации.

Для обеспечения публичного доступа к проведению обязательных торгов, безопасности их проведения, а также исключения возможности злоупотреблений предлагается проводить торги на электронных площадках, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации для осуществления государственных и муниципальных закупок.

Также, предлагается установить общую часть порядка проведения электронных торгов, которая будет единообразно применяться для проведения всех торгов, проведение которых в настоящее время обязательно в силу законодательства Российской Федерации, а также тех торгов, решение в проведении которых будет принято в будущем.