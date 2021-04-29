Устройство свайного основания, капитальный ремонт, водоснабжение и строительство — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 4 по 7 мая 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков

Устройство свайного основания

Открытый запрос предложений на выполнение работ по устройству свайного основания по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. 1 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

Способ закупки: Запрос предложений.

Организатор процедуры: АО «Газстройпром».

Дата и время окончания срока приема заявок 05.05.2021 17:00 (МСК).

Начальная цена: 1 109 431 652,78 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Капитальный ремонт

Открытый запрос предложений на выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Петровск», ДУ 1420, инв. № 000250, ремонтируемый участок км 612-643,4. Замена труб. Казымское ЛПУМГ»; «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», ДУ 1420, инв. № 000183, ремонтируемый участок км 647,7 – 685. Замена труб. Казымское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 годы (лот № 10).

Способ закупки: Запрос предложений.

Организатор процедуры: АО «Газстройпром».

Дата и время окончания срока приема заявок 04.05.2021 17:00 (МСК).

Начальная цена: 3 050 026 108,44 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Закупки по 223-ФЗ

Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения

Открытый конкурс в электронной форме для выполнения работ по разработке по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту ОБЪЕКТОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ для нужд ООО «Концессионные КС».

Способ закупки: Конкурс.

Организатор процедуры: ООО «РКС-Холдинг».

Дата и время окончания срока приема заявок: 08.05.2021 12:00 (МСК).

Начальная цена: 2 672 359 116,00

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: «Российские коммунальные системы» — крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения в России.

Секция Торги ГК Газпром

Выполнение работ по строительству объектов газораспределения в Республике Карелия

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Республике Карелия (2 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: Запрос предложений.

Организатор процедуры: ООО «Газпром межрегионгаз».

Дата подведения итогов: 24.05.2021.

Начальная цена: 4 977 771 050,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.

Также у нас опубликован материал по режиму работы ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая.