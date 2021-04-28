Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / О работе ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года

    О работе ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года

    Поделиться

    В период с 1 по 3 мая 2021 года, праздничные дни, пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны. 

    В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации. 

    Нерабочие дни

    В период с 4 по 7 мая, нерабочие дни в соответствии с Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 242, ЭТП ГПБ будет функционировать в штатном режиме, без изменений.

    Предоставление платных услуг для участников закупок будет происходить в обычном режиме.

    УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг

    С 4 по 7 мая Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» будет производить выдачу электронных подписей во всех точках выдачи в штатном режиме, исключая следующие региональные офисы (которые работать не будут):

    1. г. Орск, ул. Краматорская, д. 2Б, офис 1;

    2. г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, офис 134;

    3. Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 75 к.2, оф. 204;

    4. Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 59 офис 519;

    5. г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, д.15, подъезд 1 (этаж 1).

    6. г.Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 8

    Также в указанный период услуга доставки ЭП предоставляться не будет. 

    Уточняйте часы работы точек идентификации по телефону: 8 (800) 100-65-49. Поддержка по телефону будет предоставляться в полном объеме.

    С 8 по 10 мая

    С 8 по 10 мая ЭТП ГПБ праздничные дни, пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны. 

    В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации. 

    Поддержка

    В период с 1 по 10 мая круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22.

    Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 также будет работать штатно (круглосуточно).

    Уточнения от Минфина

    В связи с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» Министерством финансов Российской Федерации подготовлено письмо от 27.04.2021 № 24-01-07/32282 «Об осуществлении закупок в нерабочие дни» с разъяснениями порядка осуществления закупок в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года.

    С письмом можно ознакомиться по ссылке.

    Для Заказчиков важно учесть рекомендации Министерства Финансов по переносу сроков осуществления процедур:

    • 44-ФЗ — если срок подачи заявок исчисляется рабочими днями и дата окончания приходится на нерабочий день или включает его, Минфин рекомендует заказчику внести изменения в документацию и извещение с продлением срока подачи заявок до ближайшего рабочего дня;
    • 44-ФЗ — электронные аукционы, в документацию по закупкам которых включена проектная документация, НЕ ПОДЛЕЖАТ переносу и проводятся через 4 часа после окончания срока подачи заявок на участие (вне зависимости от того, рабочий или нерабочий день);
    • 44-ФЗ — срок рассмотрения вторых частей заявок не переносится, изменения в извещения и документацию не вносятся;
    • 44-ФЗ и 223-ФЗ — другие сроки, которые истекают в нерабочие дни, будут оканчиваются в ближайший за ними рабочий день, действия допустимо совершать в рабочие и нерабочие дни;
    • 223-ФЗ — если исчисление срока подачи идет в рабочих днях и приходится на нерабочий день, Минфин рекомендует Заказчику перенести срок на ближайший рабочий день с внесением изменений в извещение и закупочную документацию.

    Важно: постановление Правительства от 03.04.2020 № 443 и статья 4 Федерального закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ не применяются к нерабочим дням с 4 по 7 мая 2021 года.

    праздники, график работы, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    28 декабря 2021 г.

    График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2022

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2021

    Подробнее

    13 апреля 2020 г.

    Поздравляем с Днем Космонавтики!

    Подробнее
    Позвонить