О работе ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года

В период с 1 по 3 мая 2021 года, праздничные дни, пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны.

В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Нерабочие дни

В период с 4 по 7 мая, нерабочие дни в соответствии с Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 242, ЭТП ГПБ будет функционировать в штатном режиме, без изменений. Предоставление платных услуг для участников закупок будет происходить в обычном режиме.

УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг

С 4 по 7 мая Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» будет производить выдачу электронных подписей во всех точках выдачи в штатном режиме, исключая следующие региональные офисы (которые работать не будут):

1. г. Орск, ул. Краматорская, д. 2Б, офис 1;

2. г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, офис 134;

3. Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 75 к.2, оф. 204;

4. Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 59 офис 519;

5. г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, д.15, подъезд 1 (этаж 1).

6. г.Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 8

Также в указанный период услуга доставки ЭП предоставляться не будет.

Уточняйте часы работы точек идентификации по телефону: 8 (800) 100-65-49. Поддержка по телефону будет предоставляться в полном объеме.

С 8 по 10 мая

С 8 по 10 мая ЭТП ГПБ праздничные дни, пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны.

В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Поддержка

В период с 1 по 10 мая круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22.

Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 также будет работать штатно (круглосуточно).

Уточнения от Минфина

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» Министерством финансов Российской Федерации подготовлено письмо от 27.04.2021 № 24-01-07/32282 «Об осуществлении закупок в нерабочие дни» с разъяснениями порядка осуществления закупок в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года.

С письмом можно ознакомиться по ссылке.

Для Заказчиков важно учесть рекомендации Министерства Финансов по переносу сроков осуществления процедур:

44-ФЗ — если срок подачи заявок исчисляется рабочими днями и дата окончания приходится на нерабочий день или включает его, Минфин рекомендует заказчику внести изменения в документацию и извещение с продлением срока подачи заявок до ближайшего рабочего дня;

44-ФЗ — электронные аукционы, в документацию по закупкам которых включена проектная документация, НЕ ПОДЛЕЖАТ переносу и проводятся через 4 часа после окончания срока подачи заявок на участие (вне зависимости от того, рабочий или нерабочий день);

44-ФЗ — срок рассмотрения вторых частей заявок не переносится, изменения в извещения и документацию не вносятся;

44-ФЗ и 223-ФЗ — другие сроки, которые истекают в нерабочие дни, будут оканчиваются в ближайший за ними рабочий день, действия допустимо совершать в рабочие и нерабочие дни;

223-ФЗ — если исчисление срока подачи идет в рабочих днях и приходится на нерабочий день, Минфин рекомендует Заказчику перенести срок на ближайший рабочий день с внесением изменений в извещение и закупочную документацию.

Важно: постановление Правительства от 03.04.2020 № 443 и статья 4 Федерального закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ не применяются к нерабочим дням с 4 по 7 мая 2021 года.