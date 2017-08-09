Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта

На сайте Федеральной антимонопольной службы РФ опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта . Документ содержит информацию об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда. Реестр объединяет в себе сведения о таких организациях по всем регионам России.

"Работы по капитальному ремонту отличаются высокой социальной значимостью, просрочки по таким работам или некачественное их выполнение неблагоприятно сказываются на жильцах многоквартирных домов, - объясняет в комментарии Т94 заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. - Включение недобросовестных подрядчиков в реестр - одна из мер по предотвращению нарушений при проведении капитального ремонта. Компании, попавшие в реестр, на три года лишаются возможности участвовать в торгах на проведение капремонта. Такая мера позволяет избежать рисков повторного нарушения недобросовестными подрядчиками закона, тем самым уменьшает угрозу срыва мероприятий по капитальному ремонту того или иного многоквартирного дома".

Он напомнил, что подробные правила ведения реестра изложены в Постановлении Правительства РФ № 615 от 1 января 2016 г. Например, в документе указано, что реестр недобросовестных подрядных организаций ведет сам антимонопольный орган. Там будет указана информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением их условий. Эти сведения в антимонопольный орган предоставляет организатор торгов, то есть заказчик. После их изучения ФАС принимает решение о включении или невключении той или иной организации в реестр, в зависимости от наличия в ее действиях нарушения.

Сейчас в реестре находится три компании, не исполнившие свои обязательства по капитальному ремонту во Владикавказе, Томске и Тюмени. В ведомстве пояснили, что эти организации попали туда, уклонившись от заключения договоров. Если в антимонопольный орган поступят аналогичные сведения о других компаниях, ФАС рассмотрит вопрос о включении и их в реестр, заверили в службе.

"В наших силах заблаговременно предупредить заказчиков и исключить из торгов заведомо ненадежных участников и подрядчиков, - подчеркнул Рачик Петросян.

В свою очередь Алексей Ульянов, руководитель движения "За реформу ФАС", напомнил о практике ведения реестра недобросовестных поставщиков. По его словам, туда легко попасть, в том числе и ошибочно - например, когда компания оспорила решение ФАС в суде и суд признал его незаконным. По словам эксперта, анализ закупок показал, что примерно 40% решений ФАС признаются в суде незаконными. Если компания из числа добросовестных поставщиков попадет в реестр, то выйти из него ей будет непросто.

"С другой стороны, мы видим, что для посреднических структур-однодневок реестр вообще не проблема, - говорит эксперт. - Попав в него, они тут же перерегистрируют компанию. К примеру, был случай, когда несколько компаний участвовали в аукционе и получили чуть ли не госзаказ на уборку школ. Они заказ не выполнили, а деньги вывели. Конечно, их внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Но есть опасения, что такая схема будет повторяться. Таким образом, с реестром возникают большие проблемы у добросовестных поставщиков, и маленькие – у недобросовестных".

Контролировать реестр должен финансовый орган, как и всю контрактную систему, считает Алексей Ульянов. Впрочем, если рассматривать опыт США, то это может быть и Казначейство, и Минфин, и та же Счетная палата.

"Если речь идет о деньгах, то нужно, чтобы за ними следило профильное ведомство, а функции контроля взяла бы на себя Счетная палата, - уверен Алексей Ульянов. - При этом необходимо свести на "нет" проведение закупок по строительству через аукционы. ФАС является их сторонником и проталкивает тему расширения аукционных перечней, в том числе по строительству. Но так мы возвращаемся к 94-ФЗ, когда все было на аукционах. В строительстве эта тема особенно чувствительна, учитывая, что на отрасль приходиться 40% от всего объемов госзакупок. Кроме этого, неразумно на аукционе закупать услуги, нигде в мире этого не делается. Проводить аукционы допустимо только для стандартных небольших товаров, которые надо четко прописывать, а не для крупных, где большие подряды. На аукционе победитель получает все. Если, например, в каком-то регионе действует две-три строительные фирмы, и одна получает все, то другие остаются просто вне бизнеса. Это компания пытается поддержать проигравшие компании, но тогда на это обращет внимание ФАС и называет картельным сговором".

По словам Алексея Ульянова, нужно делить заказ на несколько подрядчиков - в этом случае заказчик будет застрахован, а цена даже может оказаться ниже. Аукцион же эксперт считает схемой, которая способствует мошенничеству и монополизации рынка особенно в строительстве. Реестр – просто попытка отделаться от этих вопросов, но он не решает существующих проблем. Их решением могло бы стать прекращение использования аукционов и переход на конкурсы или запросы котировок или предложений.

Впрочем, пока реестр только начал работу, и судить о ней пока рано. Хотя даже к его размещению появляются вопросы. Так, по действующему законодательству реестр должен размещаться на сайте zakupki.gov.ru. Однако сейчас соответствующий раздел на этом сайте не введен в эксплуатацию, поэтому информация из реестра пока размещается на сайтах уполномоченных региональных органов власти. При этом на сайте того или иного органа публикуются сведения только в отношении организаций, осуществляющих деятельность на территории соответствующего региона. Единый общероссийский Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта можно найти только на сайте ФАС по ссылке .



