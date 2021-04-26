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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с проектной документацией

    Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с проектной документацией

    Автор: consultant.ru
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    Заказчик закупал работы с проектной документацией. В ней есть товар конкретного производителя, но нет возможности поставить эквивалент.
    Участник посчитал, что конкуренция ограничена. Он мог поставить аналогичную продукцию. Объект закупки не уникальный. Закупаемый товар не относится к исключениям, когда эквивалент можно не устанавливать.

    Заказчик пояснил: ему нужна продукция конкретного производителя, поскольку есть проектная документация и товар хорошо зарекомендовал себя в области.

    Контролеры посчитали это нарушением.

    Суды заняли другую позицию:

    - проектная документация - основание для использования в описании объекта закупки товарного знака. Замена продукции на эквивалент может повлечь ее несовместимость с другими конструкциями при строительстве. Значит, нельзя будет выполнить работы по проекту. Это нарушит принцип эффективности закупки;

    - ограничение конкуренции не доказано. На участие в закупке подано 2 заявки.

    Ранее такую же позицию занимало Псковское УФАС.

    Однако в административной практике, например в решениях ФАС от 22.04.2020, от 01.03.2021, есть противоположное мнение. Такая же позиция и у Минфина.

    Как считают некоторые контролеры, чтобы соблюсти условие об эквивалентности, достаточно общей фразы, что все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной документации считать сопровожденными словами "или эквивалент" (решение Краснодарского УФАС от 25.06.2020).

    ФАС России разъясняла:

    в закупке с проектной документацией, где есть товар конкретного производителя, надо указывать эквивалент.
    Заказчик должен установить параметры эквивалентности.
    Иначе можно использовать любой товар, который соответствует проектной документации, госстандартам и т.д.

    Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2021 по делу N А82-24075/2019

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