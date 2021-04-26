Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с проектной документацией

Заказчик закупал работы с проектной документацией. В ней есть товар конкретного производителя, но нет возможности поставить эквивалент.

Участник посчитал, что конкуренция ограничена. Он мог поставить аналогичную продукцию. Объект закупки не уникальный. Закупаемый товар не относится к исключениям, когда эквивалент можно не устанавливать.

Заказчик пояснил: ему нужна продукция конкретного производителя, поскольку есть проектная документация и товар хорошо зарекомендовал себя в области.

Контролеры посчитали это нарушением.

Суды заняли другую позицию:

- проектная документация - основание для использования в описании объекта закупки товарного знака. Замена продукции на эквивалент может повлечь ее несовместимость с другими конструкциями при строительстве. Значит, нельзя будет выполнить работы по проекту. Это нарушит принцип эффективности закупки;

- ограничение конкуренции не доказано. На участие в закупке подано 2 заявки.

Ранее такую же позицию занимало Псковское УФАС.

Однако в административной практике, например в решениях ФАС от 22.04.2020, от 01.03.2021, есть противоположное мнение. Такая же позиция и у Минфина.

Как считают некоторые контролеры, чтобы соблюсти условие об эквивалентности, достаточно общей фразы, что все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной документации считать сопровожденными словами "или эквивалент" (решение Краснодарского УФАС от 25.06.2020).

ФАС России разъясняла:

в закупке с проектной документацией, где есть товар конкретного производителя, надо указывать эквивалент.

Заказчик должен установить параметры эквивалентности.

Иначе можно использовать любой товар, который соответствует проектной документации, госстандартам и т.д.

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2021 по делу N А82-24075/2019