Правила «второй лишний» при госзакупках электроники могут заработать в мае

В Министерстве промышленности и торговли РФ планируют в мае принять решения о новых ограничениях в сфере госзакупок электронной продукции. Речь идет о запрете на закупку ряда зарубежных товаров, которые производятся в РФ, а также вводе правила «второй лишний». Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрий Плясунов.

Соответствующие изменения, по его словам, согласовываются в правительстве. Новый документ вводит запрет на закупки той номенклатуры, по которой Россия может удовлетворять потребности государственных заказчиков. Это 10 позиций, включая средствах вычислительной техники. «Электронная продукция будет функционировать по так называемому правилу «второй лишний», — отметил он.

Механизм «второй лишний» предполагает, что все заявки от иностранных поставщиков на участие в госзакупках отменяются, если на торги поступила хотя бы одна отечественная заявка.

Также планируется введение аналогичных директив в отношении закупок компаний с госучастием. Плясунов отметил, что введение системы квотирования госзакупок позволило обеспечить прирост более 70 млрд руб. в отрасль при общем регулируемом рынке порядка 1 трлн руб. «Мы рассчитываем, что при общем увеличении рынка к 2025 г. до 3 тлрн руб. доля отечественной продукции превысит 60%, то есть она вырастет порядка в полтора раза», – сказал он.

С 2021 г. вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.