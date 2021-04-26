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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин: В сегменте строительных госзакупок нет конкуренции

    Минфин: В сегменте строительных госзакупок нет конкуренции

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    Министерство финансов РФ считает сегмент госзакупок в области строительства неконкурентным. Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе форума «Закупки в строительстве».

    «По итогам прошлого года доля несостоявшихся госзакупок в области строительства составила около 60%, что выше, чем в целом в госзакупках, – отметил Лавров. – Впрочем, есть небольшой тренд по снижению доли несостоявшихся процедур».

    По его словам, несостоявшиеся процедуры – признак отсутствия конкуренции.

    Также Лавров считает, что такая ситуация в строительных госзакупках приводит к тому, что Минстрою приходится задавать жесткие критерии формирования цены контрактов в сфере строительства. Это происходит потому, что нет проверки рынком обоснованности цены.

    «Если бы на закупки приходили 3, 4, а лучше 5 участников, то можно было бы позволить заказчикам устанавливать цены немного выше уровня таких цен на рынке – конкурентный рынок все равно все расставит по своим местам», – добавил Лавров.

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