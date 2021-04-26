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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство ограничило объединение разных видов медизделий в одном лоте при госзакупках

    Правительство ограничило объединение разных видов медизделий в одном лоте при госзакупках

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    При госзакупках будет действовать запрет на объединение в один лот разных видов  медизделий. Соответствующие ограничения и исключения из правил закреплены в правительственном постановлении № 620.

    Это требование не коснется закупок, если их максимальная сумма составляет 600 тыс. руб. для заказчиков, которые в предшествующем году закупили медизделий на сумму менее 50 млн руб.

    Для учреждений, которые в прошлом году потратили на такие закупки 50–100 млн руб., нынешний максимум, которого не коснется новое требование, составит 1 млн руб.; а для тех, чьи прежние затраты были более 100 млн руб., такой предел обозначен в 1,5 млн руб.

    Ограничения не коснутся также объединенных в один лот медизделий с расходниками к ним. Они не распространятся и на закупки по контрактам жизненного цикла, заключаемых в установленных правительством случаях.

    Постановление вступит в силу с 1 июля 2021 г.

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