Правительство ограничило объединение разных видов медизделий в одном лоте при госзакупках

При госзакупках будет действовать запрет на объединение в один лот разных видов медизделий. Соответствующие ограничения и исключения из правил закреплены в правительственном постановлении № 620.

Это требование не коснется закупок, если их максимальная сумма составляет 600 тыс. руб. для заказчиков, которые в предшествующем году закупили медизделий на сумму менее 50 млн руб.

Для учреждений, которые в прошлом году потратили на такие закупки 50–100 млн руб., нынешний максимум, которого не коснется новое требование, составит 1 млн руб.; а для тех, чьи прежние затраты были более 100 млн руб., такой предел обозначен в 1,5 млн руб.

Ограничения не коснутся также объединенных в один лот медизделий с расходниками к ним. Они не распространятся и на закупки по контрактам жизненного цикла, заключаемых в установленных правительством случаях.

Постановление вступит в силу с 1 июля 2021 г.