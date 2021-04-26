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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Порядок регистрации информационных систем и участников контрактной системы в ЕИС будет изменен

    Порядок регистрации информационных систем и участников контрактной системы в ЕИС будет изменен

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    Казначейство России опубликовало проект обновленного порядка регистрации в единой информационной системы в сфере закупок. Документ, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов, устанавливает правила регистрации в ЕИС региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок, участников контрактной системы, а также иных лиц, использующих ЕИС для реализации своих функций и полномочий, предусмотренных 44-ФЗ и 223-ФЗ, за исключением участников закупок.

    В частности, уточняется порядок направления в органы Казначейства документов и информации, необходимых для регистрации. Кроме этого, дополнен перечень лиц, подлежащих регистрации в ЕИС. Также в проекте учтена ситуация, при которой в роли заказчика выступает аккредитованный филиал либо представительство иностранного юридического лица.

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