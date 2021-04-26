Минпромторг рассчитывает увеличить объем закупок российского ИТ-оборудования до 700 млрд руб. к 2024 г.

Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает к 2024 г. увеличить долю российского ИТ-оборудования на внутренних регулируемых рынках до 700 млрд руб. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе заседании Координационного совета по промышленности по теме «О роли субъектов Федерации в стимулировании спроса на конкурентоспособную продукцию электронной промышленности».

«В 2020 г. за счет регуляторных мер (по ограничению допуска иностранной продукции в госзакупках) удалось увеличить долю российского оборудования на внутренних регулируемых рынках на 30% до 285 млрд руб., — сказал Мантуров. — На этот год у нас стоит задача выйти на показатель в 350 млрд руб., а к 2024 г. мы должны превзойти планку в 700 млрд руб.».

При этом министр подчеркнул, что, согласно стратегии развития электронной промышленности, к 2025 г. выручка производителей российского оборудования должна быть удвоена и увеличена до 5 трлн руб.