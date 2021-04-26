Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

Мини-кейс от эксперта Елены Бусаровой о том, как действовать при подаче жалобы на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223.

Ситуация: Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

До направления жалобы в ФАС

Заявитель направляет обращение в антимонопольный орган согласно ст. 18.1 ФЗ №135. Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора торгов, оператора электронной площадки в антимонопольный орган допускается не позднее 10 дней со дня подведения итогов закупки либо в случае, если предусмотрено размещение результатов закупки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения.

Обращения, квалифицированные как жалоба на нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, рассматриваются центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными органами в течение 7 рабочих дней со дня поступления жалобы[1].

Форма жалобы:

бумажная;

Обращение подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание обращения документ.

электронная;

Согласно ч.1 ст. 6 ФЗ №63 "Об электронной подписи" информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Жалоба поданная в ФАС России посредством электронной почты, но не подписанная действующей электронной подписью заявителя, не может быть признана равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Способ направления:

посредством почтовой или факсимильной связи;

по электронной почте;

иным способом (например, нарочно (по возможности)).

Жалоба подается в письменной форме и должна содержать[2]:

1) наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора торгов, оператора электронной площадки, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, акты и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса;

3) указание на обжалуемые торги, если размещение информации об обжалуемых торгах на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" является обязательным в соответствии с законодательством РФ, адрес сайта, на котором она размещена (указанная информация не представляется при обжаловании актов и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей);

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, на нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, а также соответствующие доводы;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

После поступления жалобы в ФАС

В вышеназванном перечне о содержании жалобы нет сведений о необходимости предоставления инициатором обращения в антимонопольную службу документа, подтверждающего направления жалобы другим участникам дела (как это требуется, к примеру, при подаче искового обращения в Арбитражный суд).

Соответствующее оповещение о предстоящем рассмотрении дела осуществляет ФАС, в случае принятия жалобы к рассмотрению, а именно:

- размещает в течение 3-х рабочих дней со дня ее поступления информацию о поступлении жалобы и ее содержании на официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа; - направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

В соответствии с ч.12 ст. 18.1 ФЗ №135 обязанность направить оповещение о предстоящем рассмотрении обращения есть у тех, чьи действия (бездействия) обжалуются: организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Согласно ч.13 ст.18.1 ФЗ №135 организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, уполномоченный орган и (или) организация, осуществляющая эксплуатацию сетей, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей[3] (без направления другим участникам дела копий соответствующих документов).

ФАС вправе направить организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, заявителю запрос о представлении иных сведений и документов для рассмотрения жалобы. Запрашиваемые сведения и документы должны быть представлены в антимонопольный орган до рассмотрения жалобы по существу.

Иными словами, документальное общение между заявителем и лицом, чьи действия (бездействия) обжалуются, происходит не напрямую, а через антимонопольный орган.

[1] ФЗ № 135 «О защите конкуренции» ст. 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства ФЗ № 135 «О защите конкуренции» [2] Там же [3] Возражение на жалобу направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.