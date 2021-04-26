Разработка ПО, строительство объектов газораспределения, мониторинг ледовой обстановки — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 26 по 30 апреля 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков

Создание программного продукта для «УХ-РКС»

Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на выполнение работ по созданию программного продукта для ЭВМ «УХ-РКС» на основе прикладного программного комплекса «1С: Управление холдингом».

Организатор процедуры: ООО «РКС-Холдинг».

Дата и время окончания срока приема заявок: 21.05.2021 11:00 (МСК).

Начальная цена: 172 800 000,00 руб.

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Справка о заказчике: «Российские коммунальные системы» — крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения в России.

Секция Торги ГК Газпром

Работы по строительству объектов газораспределения в Кемеровской области

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Кемеровской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Организатор процедуры: ООО «Газпром межрегионгаз».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 20.05.2021.

Начальная цена: 622 956 060,00 руб.

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Справка о заказчике: Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Мониторинг ледовой обстановки и управление ледовыми операциями при строительстве скважин с использованием ПБУ

Мониторинг ледовой обстановки и управление ледовыми операциями при строительстве скважин с использованием ПБУ в 2021-2023 годах для нужд ООО «Газпром недра».

Организатор процедуры: ООО «Газпром недра».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 12.05.2021.

Начальная цена: 1 371 951 920,52 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.