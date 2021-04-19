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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»

    Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»

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    Приглашаем принять участие в открытой процедуре предквалификации по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов». Ознакомиться с порядком проведения предквалификации Вы можете на сайте Оператора.

    Цель предквалификации поставщиков формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок группы «Газпром», способных выполнять необходимые виды работ, оказывать услуги, осуществлять поставку товаров. 

    Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включенным в реестр по определенным видам ТРУ в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

    Заявка на участие принимается в электронном виде на сайте оператора предквалификации Электронной торговой площадки Газпромбанка.

    Пройти предквалификацию >>>

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