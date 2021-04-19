Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»

Приглашаем принять участие в открытой процедуре предквалификации по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов». Ознакомиться с порядком проведения предквалификации Вы можете на сайте Оператора.

Цель предквалификации поставщиков ー формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок группы «Газпром», способных выполнять необходимые виды работ, оказывать услуги, осуществлять поставку товаров.

Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включенным в реестр по определенным видам ТРУ в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

Заявка на участие принимается в электронном виде на сайте оператора предквалификации Электронной торговой площадки Газпромбанка.