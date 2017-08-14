КЕЙС: Как подать заявку на конкурс по 44-ФЗ

Открытый конкурс — самый распространенный способ конкурентных закупок, в нем может участвовать любой поставщик. Поскольку все требования к предмету закупки и поставщикам описываются в конкурсной документации, участникам приходится особенно внимательно подходить к оформлению заявок, чтобы они соответствовали пожеланиям заказчиков.

Перед подачей заявки участники конкурса, как правило, тщательно изучают содержание конкурсной документации. В описании объекта закупки обязательно будут изложены требованиях к товару, результату работы, услуги, а также даны количественные и качественные характеристики. Указанная начальная (максимальная) цена контракта позволяет оценить возможности для участия в конкретном конкурсе. Выгодность предложения оценивается и по ряду других критериев, которые раскрываются в информации о порядке проведении конкурса: порядок подачи заявок, необходимый перечень документов от участника, дата и время окончания срока подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов и др. Если поставщик считает предложение интересным и адекватно оценивает свои возможности, он может подать заявку на конкурс.

Какие документы входят в заявку на конкурс



Заявка на конкурс требует самое большое количество документов. Этот комплект включает:

- сведения об участнике

Как правило, заказчик предоставляет рекомендуемую форму для заполнения, и лучше пользоваться ею.

- выписка из реестра не старше 6 месяцев до публикации извещения (юрлица и ИП)

- копии документов, удостоверяющих личность (физлица)

- полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении, об избрании либо копия приказа о назначении физлица на должность; доверенность на осуществление действий от имени участника)

- документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям закона (п. 1 ч. 1 ст. 31). Так, например, если деятельность лицензирована, то нужно будет представить копию лицензии, независимо от того, написал об этом заказчик в документации или нет.

- документы, подтверждающие квалификацию участника (если установлено требование — ч. 2 ст. 31 44-ФЗ)

- декларация о соответствии участника требованиям закона (п.п. 3-9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ)

- копии учредительных документов участника (ЮЛ)

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки

- документы, подтверждающие право участника на получение преференций

- документы, подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им ТРУ условиям, запретам и ограничениям национального режима

- декларация о принадлежности участника СМП или СОНКО (если необходимо)

- предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям законодательства (если установлено требование)

- документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса (как антидемпинговая мера)

Согласно п. 1 ст. 37 44-ФЗ, если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 5 млн руб. и участник закупки предлагает цену на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, то он должен предоставить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса.

- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие (либо банковская гарантия, либо платежное поручение)





Особенности заявок на конкурс

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание до вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки нужно прошить и пронумеровать. Заявка на участие в конкурсе и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью при ее наличии (для юрлица) и подписаны участником конкурса или уполномоченным лицом. Есть возможность изменения и отзыва заявки по желанию участника до окончания срока подачи заявок.

Сроки и требования

От момента размещения извещения о закупке до срока окончания подачи заявок установлен период — не менее 20 дней. Что может произойти за это время?

- Участник может подать запрос на разъяснение документации, если у него есть вопросы, но не менее чем за 5 дней до окончания подачи заявок. У заказчика есть не более двух дней на то, чтобы опубликовать ответ. По результатам этого ответа, возможно, придется вносить изменения в заявку.

- Заказчик может внести изменения в документацию, но не позднее чем за 5 дней срока окончания подачи заявок. Соответственно, участник может отозвать заявку или внести изменения и подать ее заново. При этом, если заказчик вносит изменения, то всех, кому была предоставлена документация, он должен оповестить в течение двух рабочих дней.



Если заказчик вносит изменения и при этом остается меньше 10 дней до окончания подачи заявок, он должен перенести срок. Если остается меньше 5 дней до окончания подачи заявок, то вносить изменения нельзя в принципе.



- В случае форс-мажора заказчик может отменить закупку, но не позднее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.



На этапе подачи заявок важно отслеживать, что происходит с закупкой, вносятся ли изменения.