Реконструкция узла редуцирования, крупная поставка труб, услуги судов обеспечения для строительства нефтяных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 19 по 23 апреля 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков

Реконструкция узла редуцирования

Открытый запрос предложений на реконструкцию узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ (начало работ в III квартале 2021 года).

Организатор процедуры: АО «Газстройпром».

Дата и время окончания срока приема заявок: 04.05.2021 17:00 (МСК).

Начальная цена: 2 213 377 974,34 руб.

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Справка о заказчике: АО «Газстройпром» — ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ.

Поставка обсадной трубы 177,8x10,36мм

Поставка обсадной трубы 177,8x10,36мм в форме конкурентного отбора.

Организатор процедуры: ООО «Ачим Девелопмент»

Дата подведения итогов: 06.05.2021.

Начальная цена: 557 116 220,16 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ачим Девелопмент» — совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH. Основной вид производственной деятельности компании — добыча природного газа и нестабильного газового конденсата. Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ.

Секция Торги ГК Газпром

Услуги судов обеспечения при строительстве скважин на шельфах Баренцева и Карского морей

Услуги судов обеспечения при строительстве скважин на шельфах Баренцева и Карского морей в 2021-2023гг для нужд ООО «Газпром недра» (0001/21/3/0017786/ГНедра/К/ГОС/Э/14.04.2021).

Организатор процедуры: ПАО Газпром.

Дата подведения итогов: 28.04.2021.

Начальная цена: 7 226 942 217,71 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.