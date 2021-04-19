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    Торги арестованным имуществом должников будут проводиться в электронной форме

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    Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому торги заложенным по ипотеке имуществом и арестованным имуществом должников в порядке исполнительного производства будут проводиться в электронной форме.

    Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и «Об исполнительном производстве». Эти изменения определяют порядок проведения торгов заложенным по ипотеке имуществом и арестованным имуществом должников именно в электронной форме.

    Причем такие торги предлагается проводить только на восьми универсальных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. На этих ЭТП в настоящее время проводятся электронные аукционы по реализации конфискованного и обращенного в собственность государства имущества.

    Действующие редакции законов предусматривают проведение продажи названных видов имущества на открытых торгах в форме аукциона.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства.

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