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    Казначейству сократят срок освоения системы торгов госимуществом РФ

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    Федеральному казначейству сократят срок полного освоения эксплуатации системы торгов госимуществом (torgi.gov.ru) с 1 января 2023 г. до 1 октября 2022 г. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Документ предусматривает внесение изменений в действующее правительственное постановление № 1876 «Об определении адреса сайта государственной информационной системы «Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». А именно, в нём уточняются сроки эксплуатации этой системы Минцифрой и, соответственно, передачи эксплуатации системы Казначейству.

    По действующему постановлению, Минцифры должно обеспечивать работу сайта torgi.gov.ru до 31 декабря текущего года, а работу программно-аппаратных средств, необходимых для работы этой системы – до 31 декабря 2022 г.

    Соответственно с 1 января 2022 г. и с 1 января 2023 г. эти задачи должно будет решать Казначейство, определенное оператором torgi.gov.ru.

    В проекте уточняется, что Минцифры должно обеспечивать эксплуатацию действующей версии torgi.gov.ru до 30 сентября 2022 г.

    В то же время Казначейство будет отвечать за проведение в электронной форме части имущественных торгов уже с 1 января 2022 г. То есть, к этому времени Казначейство должно создать и ввести в эксплуатацию собственные программно-аппаратные средства, необходимые для частичного функционирования torgi.gov.ru.

    А именно, в отношении: 

    • торгов по аренде и продаже земельных участков; 
    • продаже (приватизации) государственного и муниципального имущества; 
    • аренде, доверительному управлению, безвозмездному пользованию государственным и муниципальным имуществом;
    • и по реализации имущества, обращенного в собственность государства.

    Соответственно, с этой даты с Минцифры снимется задача по размещению на сайте torgi.gov.ru информации о проведении таких торгов в электронной форме.

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