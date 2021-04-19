Требования к банковской гарантии для упрощения участия МСП в закупках могут заработать с 2022 г.

Разработанные требования к банковской гарантии для упрощения участия МСП в закупках могут вступить в силу уже со следующего года. Законопроект о внесении изменений в 223-ФЗ и 44-ФЗ (ст. 45) принят в первом чтении.

Новые положения касаются оформления и содержания банковской гарантии, предоставляемой МСП для участия в закупке. В частности, банковская гарантия должна быть выдана банками из перечня, который публикует Минфин на своем официальном сайте, включена в реестр независимых гарантий и содержать право заказчика на бесспорное взыскание денежных средств с банковского счета, если кредитная организация не исполнила в десятидневный срок его требование.

Срок действия гарантии должен быть не менее одного месяца с даты окончания подачи заявок на участие в соответствующей закупке.

Уточняется, что в случае несоблюдения участником закупки новых требований по оформлению гарантии, заказчик вправе будет отказаться от ее принятия.

Другие изменения возлагают на банки, выдающие банковские гарантии, ответственность за просрочку выполнения обязательств по документу. Банк должен будет уплатить заказчику 0,1% от подлежащей уплате суммы по гарантии за каждый день такой просрочки. Также банки будут не вправе отозвать выданную гарантию.

К тому же, предлагается разработать типовую форму банковской гарантии.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одобрение предлагаемых требований, повысит доступность госзакупок для субъектов МСП и снимет барьеры для участия в них.

В случае принятия законопроекта, требования к банковской гарантии будут применяться с 1 января 2022 г.