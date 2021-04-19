Госкомпании стали чаще заключать контракты с малым бизнесом

Крупнейшие госкомпании РФ с начала 2021 г. заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) более 100 тыс. контрактов, в том числе по результатам спецторгов, на общую сумму 880 млрд руб., что на 12% больше аналогичного показателя 2020 г.

По данным «Корпорации МСП», поставщиками госкомпаний стали 50,4 тыс. субъектов МСП. Средняя стоимость одного договора — 8,1 млн руб., а уровень конкуренции на торгах составил 2,59 заявки против 2,48 заявки годом ранее.

Экономия по результатам закупок госкомпаний у субъектов МСП за отчетный период составила 44,8 млрд руб., что составляет 4,85% от общего объема таких закупок. В то же время экономия по всем закупкам госкомпаний составляет около 4,35% от общего объема закупок.

Больше половины (64,8%) закупок госкомпаний у субъектов МСП пришлись на продукцию производственного сектора, на продукцию массового сектора около 23%, а на продукцию высокотехнологичного сектора — около 12%.

За I половину прошлого года все субъекты 223-ФЗ провели 161 тыс. спецторгов на общую сумму 967 млрд руб. При этом большая часть всех закупок госкомпаний за этот отчетный период (около 76%) проводилась на четырех ЭТП: РТС-тендер (на площадке проводилось около 30% от общего числа закупок), Росэлторг (21%), Сбер А (14%) и ЭТП ГПБ (8%).