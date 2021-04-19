Утверждены типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию информационных систем

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию государственных (муниципальных) информационных систем, а также информационную карту указанных типовых условий контрактов. Соответствующая информация содержится в приказе Минцифры № 715.

Положения типовых условий будут применяться заказчиками при формировании проекта контракта в случае закупки работ, соответствующих коду ОКПД 2 62.01.1, а также кодам ОКВЭД 2 62.01 и 63.11.1, вне зависимости от НМЦК.

Соответствующий приказ вступает в силу 24 апреля текущего года.

Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.