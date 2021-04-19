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    Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

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    Правительство РФ утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

    Директивы, разработанные Минцифры, направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и на стимулирование импортозамещения.

    Как пояснил Чернышенко, среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив – масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациями, экспертизой и финансовыми инструментами.

    Планируется, что до 2024 г. к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.

    Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 г., а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию.

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