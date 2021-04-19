Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

С 7 по 9 апреля 2021 года Газпромбанк совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) провели обучающий семинар для региональных ИТ-специалистов – системных администраторов и разработчиков. В рамках семинара участники развивали навыки работы с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами: возможности конфигурирования, взаимодействия с данными, формирование отчетности и шаблонов документов, изучали функциональные возможности модулей биллинговой платформы.

“Обучающий курс от Газпромбанка и ЭТП ГПБ поможет нам создать распределенную систему центров компетенций в рамках использования новой биллинговой платформы, – отметил генеральный директор “Газпром межрегионгаз” Сергей Густов. – Слаженная коллективная работа по сопровождению обновленного программного комплекса позволит нам эффективно использовать лучшие практики наших партнеров и реальный опыт работы регионов с биллинговой системой”.

В семинаре приняли участие специалисты из Псковской, Тверской, Волгоградской, Владимирской, Кировской, Новгородской и Самарской областей.

“В рамках трехдневного семинара мы передали коллегам из регионов навыки работы с более тонким функционалом платформы – административными настройками, возможностями разработки шаблонов документов и так далее. Это прикладной программистский уровень, владение которым позволит коллегам уверенно использовать возможности биллинговой платформы. Цель нашего курса – выстраивание эффективной коллективной работы при адаптации к постоянно изменяющимся требованиям и условиям работы, а также уверенность сотрудников региональных компаний в используемом программном продукте”, – подчеркнул генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

Презентация новой технологической платформы биллинга прошла в августе 2020 года в Пскове. В отличие от предшествующих систем, она работает в режиме реального времени и исключает расхождение данных в многочисленных старых системах.

Благодаря новой биллинговой платформе абоненты из числа физических лиц получили возможность оплачивать начисления за газ в режиме онлайн любым удобным способом, а также направлять свои обращения поставщику газа и получать ответы через «Личный кабинет».

Для юридических лиц биллинговая платформа также предлагает «Личный кабинет промышленного потребителя», где в режиме онлайн можно проконтролировать часовые расходы природного газа и распределение объемов по договорам, а данные визуализируются в виде графиков и трендов.