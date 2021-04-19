Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

11 октября 2021 г.
«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГПодробнее
27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Жители России могут подать заявку на догазификацию через ГосуслугиПодробнее
02 сентября 2021 г.
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройствПодробнее
04 августа 2021 г.
"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификацииПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
29 июля 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техникиПодробнее
27 июля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностейПодробнее
28 июня 2021 г.
Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»Подробнее
23 июня 2021 г.
Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от ГазпромбанкаПодробнее
15 июня 2021 г.
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»Подробнее
07 июня 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканийПодробнее
07 июня 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникацийПодробнее
04 июня 2021 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектовПодробнее
28 мая 2021 г.
Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБПодробнее
19 апреля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»Подробнее
29 марта 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской областиПодробнее
11 марта 2021 г.
Газпром межрегионгаз: «Цифровизация в области поставок газа – насущная необходимость и наш абсолютный приоритет на сегодня»Подробнее
14 декабря 2020 г.
Осторожно, мошенники! Обновление информацииПодробнее
03 декабря 2020 г.
ЭТП ГПБ, Газпромбанк и «Газпром нефть» обсудили запуск цифровой экосистемы для промышленного сектораПодробнее
06 октября 2020 г.
КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?Подробнее
24 сентября 2020 г.
ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформуПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
28 июля 2020 г.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имуществаПодробнее
10 июля 2020 г.
НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭКПодробнее
23 июня 2020 г.
Осторожно, мошенники!Подробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
10 марта 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020Подробнее
25 февраля 2020 г.
Газпромбанк совместно с «Газпром нефтью» разработают цифровую закупочную платформу Подробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
23 декабря 2019 г.
Скидка на ЭДО ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
05 декабря 2019 г.
ООО «Балтийский Химический Комплекс» - новый крупный заказчик ЭТП ГПБПодробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
11 ноября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничествоПодробнее
30 октября 2019 г.
Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноябряПодробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
22 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»Подробнее
21 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»Подробнее
07 октября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форумеПодробнее
01 октября 2019 г.
Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадкеПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
24 сентября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонтаПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
19 июня 2018 г.
Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании Подробнее
26 января 2018 г.
«Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиковПодробнее
18 декабря 2017 г.
Дочерние предприятия ПАО «Газпром» готовят планы закупок на следующий годПодробнее
11 декабря 2017 г.
Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупокПодробнее
30 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г. ГК «Газпром»Подробнее
02 июня 2017 г.
Минпромторг и Газпромбанк: ГИС промышленностиПодробнее
12 мая 2017 г.
Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщикаПодробнее
19 апреля 2017 г.
Объявлен набор в майскую группу на курс профессионального поставщикаПодробнее
23 января 2017 г.
Управлению корпоративными закупками можно научиться у экспертовПодробнее
29 августа 2016 г.
Учимся работать по ФЗ-223 вместе с Корпоративным институтом Газпрома и ЭТП ГПБПодробнее