На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион

На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион. Механизм продажи обеспечивает эффективность реализации, прозрачность процесса и сделку по оптимальной цене. Данный вид аукциона удобен своей оперативностью и отсутствием ограничений количества участников.

Особенность такого аукциона заключается в постепенном снижении цены от начальной (график снижения продавец устанавливает сам). При этом информация по снижению цены доступна всем участникам заранее в открытом доступе.

На любом из этапов снижения участник может подать заявку. При подаче заявки аукцион либо завершится, либо начнутся торги на повышение, а также возможно дальнейшее снижение цены.

Голландский аукцион показал свою эффективность в ходе электронных торгов активами для которых трудно определить справедливую рыночную стоимость. А также для продажи активов с низким спросом.

Приглашаем вас попробовать новый тип торгов на ЭТП или найти для себя интересный объект на таких торгах.