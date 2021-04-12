Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

Основная цель электронного документооборота – дистанционный обмен юридически значимыми электронными документами.

Опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда возникла необходимость осуществления работы в удаленном режиме и соблюдения иных ограничений в личных контактах, позволил компаниям оценить эффективность дистанционной деятельности и онлайн-документооборота.

Дистанционный обмен юридически значимыми документами, подписание договоров с помощью электронных подписей предоставили компаниям, организовавшим у себя электронный документооборот, возможность максимально сократить негативные последствия уменьшения прибыли и сохранить деловую активность.

Перспективы развития законодательства свидетельствуют о дальнейшем совершенствовании электронного взаимодействия между компаниями, а также между бизнес-сообществом и органами власти.

Многие государственные органы (в т.ч. антимонопольная служба) уже ввели требования об обмене электронными документами, подписанными с помощью электронной подписи. К примеру, жалоба на результаты закупки, поданная в антимонопольный орган посредством электронных каналов связи, может считаться надлежащей только при условии ее подписания именно таким способом.

Настроить электронный документооборот в организации и получить электронную подпись легко с сервисом ЭТП ГПБ.

Оператор электронного документооборота ООО ЭТП ГПБ входит в сеть доверенных операторов ФНС России.

Подключаясь к электронному документообороту ЭТП ГПБ, организация или предприниматель получают возможность:

- оперативного, надежного и безопасного обмена электронными документами;

- постоянной технической поддержки;

- регулярного обновления форм документов.

С учетом развития технологий и текущих тенденций, современный предприниматель должен иметь базовые знания об организации электронного документооборота и правилах использования электронных подписей.

Правила использования электронной подписи

Законодательством установлено 2 вида электронной подписи:

1. Простая: документ, подписанный таким способом, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных законодательством или соглашением между участниками электронного взаимодействия (ст.6 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»);

2. Усиленная:

(а) неквалифицированная — аналогично простой ЭП;

(б) квалифицированная — документ, подписанный данной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях , кроме случая, если законодательством установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

При подписании документа ЭП не требуется дополнительно проставлять печать (ч.3 ст.6 Закона об ЭП).

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов) (ч.4 ст.6 Закона об ЭП).

Особенности использования простой ЭП (ст.9 Закона об ЭП):

1) простая ЭП содержится в самом электронном документе, либо

2) ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ.

NB! Чтобы договориться с контрагентом о применении простой электронной подписи в ходе обмена документами, нужно заключить об этом письменное соглашение, в котором предусмотреть правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой ЭП; и обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой ЭП, соблюдать его конфиденциальность.

Особенности использования квалифицированной ЭП (ст.11 Закона об ЭП):

Чтобы оформить квалифицированную ЭП, необходимо:

1. Обратиться в аккредитованный Минцифры России удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг»;

2. Отправить заявку на получение сертификата.

3. Предоставить документы и оплатить счёт.

4. Забрать электронную подпись в одной из точек обслуживания.

Квалифицированный сертификат должен быть действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен.

NB! Квалифицированная подпись всегда сопровождается отдельным файлом к подписанному электронному документу. Проверить подлинность такой подписи можно бесплатно на портале Госуслуги по ссылке. Регистрация на портале для этого не требуется.

Итак, получив положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, получатель документа может быть полностью уверен в подлинности подписи и в юридической значимости документа.

Безусловно, электронный документ, содержащий скан-образ подписи, не позволит получателю документа устранить сомнения в подлинности данной подписи.

Заключение договоров с помощью ЭП

С учетом условий использования ЭП, для заключения новых договоров в электронной форме участникам электронного документооборота требуется:

1. Для квалифицированной ЭП: предварительный обмен квалифицированными сертификатами, либо выпуск ЭП;

2. Для простой ЭП: предварительное заключение соглашения между контрагентами, например, об организации электронного документооборота.

Очевидно, что ЭП должна принадлежать лицу, которое подписывает договор. Если договор подписывается с физическим лицом, должна быть использована ЭП физического лица.

Для подписания документов лучше использовать квалифицированную ЭП. Данный вид ЭП исключает риски, связанные с доказыванием подписания договора конкретным лицом.