Заказчики по 223-ФЗ обязаны обосновывать начальные цены договоров

В новой редакции 223-ФЗ прописано, что положение о закупке должно содержать порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены. При этом обоснование начальной цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги должно быть указано в документации о конкурентной закупке.

В новой редакции 223-ФЗ действует с 16 апреля текущего года. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу изменений.

Положения о закупке, которые не будут соответствовать 223-ФЗ, по истечении 90 дней со дня вступления в силу указанных изменений считаются не размещенными в ЕИС.

Закупки, извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями 223-ФЗ в редакции 86-ФЗ, но не позднее 90 дней со дня вступления в силу этого закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения извещения.