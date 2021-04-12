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    Заказчики по 223-ФЗ обязаны обосновывать начальные цены договоров

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    В новой редакции 223-ФЗ прописано, что положение о закупке должно содержать порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены. При этом обоснование начальной цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги должно быть указано в документации о конкурентной закупке.

    В новой редакции 223-ФЗ действует с 16 апреля текущего года. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу изменений.

    Положения о закупке, которые не будут соответствовать 223-ФЗ, по истечении 90 дней со дня вступления в силу указанных изменений считаются не размещенными в ЕИС.

    Закупки, извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями 223-ФЗ в редакции 86-ФЗ, но не позднее 90 дней со дня вступления в силу этого закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения извещения.

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