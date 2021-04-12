Мишустин: Регионы РФ смогут взять кредит на выгодных условиях

Правительство РФ планирует смягчить условия предоставления регионам казначейских кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, если смягчить условия предоставления казначейских кредитов, регионы в этом году смогут не учитывать ограничения по государственному долгу. Также это позволит потенциально большему числу субъектов РФ привлечь короткие бюджетные займы.

При этом глава кабмина подчеркнул, что важно продолжать тщательно контролировать ситуацию с региональными финансами, чтобы стабильность бюджетной системы не ослабевала.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки регионов: помочь им укрепить финансовую систему и привлечь инвестиции, в том числе и в инфраструктуру, а в конечном итоге – сформировать условия для успешного достижения национальных целей развития.

За 2020 год госдолг российских регионов вырос на 18% и достиг 2,5 трлн руб. При этом до этого в течение трех лет он только снижался. Сейчас регионы должны правительству уже 1,1 трлн руб. В 2020-м бюджетных кредитов было выдано на 223 млрд. руб.