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    В Госдуму внесен законопроект о конфликте интересов в сфере закупок

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    В Госдуму внесен законопроект, уточняющий условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при проведении закупок по 44-ФЗ. Документом предлагается расширить перечень лиц, которые принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число работников контрактной службы.

    Кроме этого законопроектом предлагается скорректировать перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

    При этом для обеспечения заказчику возможности более гибко предупреждать возникновение конфликта интересов прописана возможность установления в положении о закупке иных случаев, при которых физическое лицо не может быть членом комиссии по осуществлению закупок.

    Также возможно введение обязанности члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе комиссии.

    В документе сказано и о возможности соотнесения понятия личной заинтересованности члена комиссии по осуществлению закупок с содержанием понятия, предусмотренным законом «О противодействии коррупции», а также установление к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению закупок требования о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при закупках по 223-ФЗ.

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