Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»

    Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»

    Поделиться

    В апреле 2021 года Торговый Портал ЭТП ГПБ получил обновление. Функционал «Динамика цен» позволяет пользователям открытой части визуально ознакомиться с тем, как менялась цена на продукцию поставщиков, зарегистрированных на ЭТП.

    Функционал «Динамика цен» расширяет информированность пользователей о представленных на портале изделиях. Теперь заказчики и поставщики могут получить представление о динамике изменения цен ТРУ за интересующий период времени и сделать выводы.

    С механизмом «Динамика цен» уже можно познакомиться на практике.

    В разработке у специалистов Торгового Портала находится функционал, позволяющий подписаться на изменение цены по интересующей позиции и отслеживать такие изменения в режиме онлайн.

    функционал, обновление, Торговый портал, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить