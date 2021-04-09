Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»

В апреле 2021 года Торговый Портал ЭТП ГПБ получил обновление. Функционал «Динамика цен» позволяет пользователям открытой части визуально ознакомиться с тем, как менялась цена на продукцию поставщиков, зарегистрированных на ЭТП.

Функционал «Динамика цен» расширяет информированность пользователей о представленных на портале изделиях. Теперь заказчики и поставщики могут получить представление о динамике изменения цен ТРУ за интересующий период времени и сделать выводы.

С механизмом «Динамика цен» уже можно познакомиться на практике.

В разработке у специалистов Торгового Портала находится функционал, позволяющий подписаться на изменение цены по интересующей позиции и отслеживать такие изменения в режиме онлайн.