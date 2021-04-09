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    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

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    31 марта 2021 года в Оренбурге состоялась конференция «Особенности закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения с учетом планируемых и вступивших изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ». Мероприятие было организовано ЭТП ГПБ при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, Министерства здравоохранения Оренбургской области и Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге.

    С приветственным словом к гостям конференции обратилась Гордеева Наталья Владимировна — начальник отдела регулирования закупок Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. А также на открытии события выступил Гаврилов Александр Сергеевич — руководитель направления по работе с корпоративными заказчиками ЭТП ГПБ.

    «Вступающие в силу изменения всегда доставляют дополнительные сложности специалисту, заставляют отвлекаться на их изучение, особенности применения, поиск правоприменительной практики и т.д.

    Мы с нашей командой стараемся создать среду для эффективной работы специалистов отдела закупок, поддерживаем их высокую компетенцию, помогаем в решении сложных технических, юридических и методологических вопросов. Все это дает синергетический эффект и приводит к хорошим результатам», - резюмировал Александр Гаврилов по итогам конференции.

    Александров Григорий Александрович — эксперт по закупкам в сфере здравоохранения, провизор, представил доклад в трех частях по теме «Особенности закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения с учетом планируемых и вступивших изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ».

    Ведущий эксперт ЭТП ГПБ Волкова Мария Валерьевна выступила с докладами «Практика работы на ЭТП ГПБ. Функционал и сервисы секции государственных (44-ФЗ) и коммерческих заказчиков (223-ФЗ)» и «Обзор изменений 223-ФЗ».

    «Крайне важно отслеживать и уметь вовремя адаптироваться к изменениям законодательства в закупках. Важно вдвойне, когда речь заходит о закупках в области медицины, где проволочки и неправильное оформление ведут к затягиванию сроков, а время в медицине — критический фактор. Всеобщая цифровизация, оптимизация электронных площадок и дополнительные сервисы ЭТП ГПБ помогают свести к минимуму возможность случайной ошибки в документации», — отметила Мария Волкова по результатам конференции.

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