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    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле

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    31 марта 2021 года в Йошкар-Оле состоялся семинар, организованный представителями ЭТП ГПБ с крупнейшими заказчиками и представителями администрации Республики Марий Эл. Главная тема мероприятия: «Обзор основных изменений законодательства о контрактной системе в 2021 году» с участием Кузнецова Кирилла Владимировича. Со стороны администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» присутствовал заместитель главы Шагвалеев Рафис Минзагитович. С приветственным словом к слушателям семинара также выступил Краснов Евгений Николаевич — региональный представитель ЭТП ГПБ в Чувашской Республике.

    В ходе семинара были озвучены проблемные вопросы заказчиков в сфере государственного заказа, рассмотрены новые правила проведения закупок малого объема, электронного запроса котировок, а также использование сервисов ЭТП ГПБ для оптимизации работы государственных и муниципальных учреждений автономного округа.

    Обзор законодательных изменений сделал Кузнецов Кирилл Владимирович — Генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, антикоррупционный эксперт, аккредитованный Минюстом РФ, специалист-практик в области закупок с 1998 г., автор книг и профильных статей в области закупок.

    Со стороны ЭТП ГПБ доклад по теме «Возможности ЭТП ГПБ для государственных и муниципальных заказчиков» представила Кузьмина Наталья Викторовна — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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