Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года

Не успеваете следить за нововведениями в законах? Сложно разобраться в новых форматах закупочных процедур? Бизнес буксует из-за ошибок в построении тендерного отдела? Обучающий Центр ЭТП ГПБ помогает разбираться в сложном и узнавать новое. Мы представляем онлайн-мероприятия с простой и понятной подачей, приглашаем экспертов с самым высоким рейтингом, учитываем потребности слушателей и всегда обеспечиваем надежную обратную связь по результатам вебинаров. В апреле Обучащий центр подготовил множество интересных событий для тех, кто хочет лучше понимать механизмы торгов.

6 апреля в 11:00 (МСК) — Приглашаем посетить вебинар по разбору типичных ошибок, допускаемых поставщиками при формировании заявки на участие. Эксперт-практик ЭТП ГПБ подробно расскажет вам о требованиях электронных торговых площадок к участникам закупок и пошагово разберет самые популярные ошибки, которые допускают даже опытные поставщики.

Спикер — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

Вебинар «Типовые ошибки при формировании заявки на участие» актуален как для тех, кто делает свои первые шаги в закупках, так и для тех, кто хочет повысить свою эффективность. Вас ждет теория в доступном изложении, полезные практические кейсы, а также разбор вопросов от участников вебинара.

14 апреля в 11:00 (МСК) — состоится бесплатный вебинар «Ключевые изменения в законодательстве для поставщиков 223-ФЗ и 44-ФЗ». На мероприятии будут подробно рассмотрены ключевые изменения в законодательстве, новые требования к участникам закупок, обеспечительные меры и виды процедур в закупках, приемка ТРУ и другие важные вопросы из сферы законодательных новаций.

Спикер мероприятия — Пратура Ольга, эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и коммерческих организаций. Опыт с 2011 года. Руководитель направления по обучению в сфере закупок в учебном центре ЧОУ ДПО ЮИКО с 2016 года. Преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года. Автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС «КонсультантПлюс», журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»). Аттестованный специалист в сфере закупок.

Регистрируйтесь на вебинар и получите самое полное представление о ключевых изменениях в 44-ФЗ и 223-ФЗ, актуальных для поставщиков.

20-21 апреля с 10:30 до 13:30 (МСК) — представляем одно из самых интересных мероприятий Обучающего центра, «Курс профессионального поставщика 223-ФЗ».

Как стать успешным в сфере торгов и одолеть рынок? Как научиться применять современные цифровые сервисы, чтобы умножить свою эффективность? Как не потеряться в постоянно меняющихся законодательных тенденциях? Получите ответы на эти и многие другие вопросы, пройдя «Курс профессионального поставщика по 223-ФЗ» — интенсивный и динамичный курс обучения в формате онлайн-вебинаров. Узнайте все секреты победы на торговых площадках от ведущих профессионалов сферы!

Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

27 апреля в 10:00 (МСК) — ЭТП ГПБ предоставляет эффективные инструменты, которые делают сложный закупочный процесс легким, быстрым и понятным. Вебинар «Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ» поможет вам с ними ознакомиться и стать на голову выше конкурентов, отказывающихся от автоматизации и оптимизации закупок.

Спикер Кузьмина Наталья — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.

29 апреля в 11:00 (МСК) — представляем вебинар «Как выиграть тендер? Стратегии участия в тендерах». Только начинаете свой путь в закупках или вам кажется, что можно было бы участвовать более эффективно? Тендеры — поле боя, и одержать победу вам поможет только рациональный подход и выверенная стратегия! Эксперт-практик ЭТП ГПБ раскроет вам все секреты победы — только эффективные стратегии, уже проверенные не раз на практике, которые позволят вам не только выиграть желанный тендер, но и не попасться недобросовестным заказчикам!

Спикер Кузьмина Наталья — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.

Обучающий Центр ЭТП ГПБ предоставляет возможности изучать самое важное в закупках в любом формате (очный, заочный, курсы, вебинары, конференции и т.д.). Мы используем удобные методы обеспечения интерактивности — опросники, анкетирование, онлайн задания, разборы кейсов, объясняем сложное простым языком и всегда знаем, как рассказать так, чтобы вам было интересно и полезно нас послушать!