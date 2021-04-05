НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой

Служба НСИ ЭТП ГПБ помогает клиентам решать целый комплекс задач, способных предоставить бизнесу серьезные практические преимущества. Так, «MDM-управление НСИ ТМЦ» от ЭТП ГПБ позволяет освободить время сотрудников, автоматизировать работу предприятия, структурировать списки справочной информации по продукции и нормализовать бизнес-процессы, на практике повышая конкурентоспособность, эффективность и устойчивость организации. Сервис нормализации позиций прайс-листа на Торговом Портале ЭТП ГПБ позволяет расширить рынок клиента, выйти на новых крупных заказчиков, структурировать каталоги и увеличить масштабы участия в прямых закупках.

О том, чем еще может быть полезна служба НСИ для бизнеса и для поставщиков товаров, работ, услуг, мы поговорили с руководителем службы НСИ ЭТП ГПБ Инной Борсовой.

Давайте начнем. Собственно говоря, первый вопрос: опишите, пожалуйста, сервис НСИ.

Нормативно-справочная информация (НСИ) – это, прежде всего, структура и логика. И для поставщика, и для заказчика важнее всего получить интуитивно понятную структуру, которая будет отображать внутреннее наполнение категории, в которой располагаются товары.

И второе слово, которым можно было бы описать НСИ для поставщиков – «конкретность», когда не возникает недопонимания или разночтений в том, что нужно привезти заказчику, в том, что должно быть отгружено со склада, или в том, что на склад может приехать.

Прайс-лист должен обладать логически выверенной структурой, он должен быть конкретным и функциональным. Одна позиция – один товар. На мой взгляд, это два ключевых момента, которые позволяет решить НСИ – структурировать и конкретизировать.

НСИ – это нормализация справочной информации. Под нормализацией понимается два момента: это классификация и описание позиции.

Классификация может осуществляться по внутренним стандартам организации или по общим классификаторам. Сюда входит, в том числе, присвоение единиц измерения из классификаторов единиц измерения – это тоже нормализация.

НСИ – это классификация по иерархическим классам. Это присвоение позиции какой-либо категории по любым существующим справочникам или классификаторам в зависимости от задачи.

И второе – это описание позиции в форме, которая позволяет избежать разночтений в понимании того, что это за товар или услуга.

НСИ подразумевает подбор категории по классификаторам и приведение названия позиции к такому виду, чтобы оно было понятно и тем, кто ее покупает, и тем, кто ее продает.

Давайте попробуем нарисовать образ поставщика, которому более или менее подходит НСИ. Как выглядит этот поставщик? Наверное, у вас какой-то уже есть опыт, какая-то статистика по этому вопросу?

Как я говорила ранее, задача НСИ — структурировать и конкретизировать. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Для поставщиков наша площадка прежде всего выступает дополнительным каналом продаж. Задача поставщика — продемонстрировать весь продаваемый товар, наша же задача — помочь ему создать нормализованную запись в его публичном прайс-листе.

Например, поставщик продает лампочки. Наша задача — довести его позицию до конкретного товара. И когда мы задаем вопросы по характеристикам, чтобы эту запись создать, нередко получаем комментарии, что лампочек в продаже много, и невозможно определить, какая именно завтра будет востребована заказчиками.

Зачастую такие поставщики и сами не до конца понимают, что такое прайс-лист в принципе.

Есть позиция, и у этой конкретной позиции есть конкретная цена. Наша задача — добиться четкого описания позиции с понятными и однозначными характеристиками.

Недостаточное понимание глубины конкретизации создает поставщикам трудности не только в работе на площадке, но и при использовании собственных справочников и каталогов, многие не понимают, как вообще работает классификация и почему она необходима.

Получается, что сервис НСИ в первую очередь будет полезен тем поставщикам, которые имеют в достаточной степени архаичное представление об участии в процедурах на торговых площадках. В общем-то, имеют осложнения в области цифровизации и структурирования своих справочников, но при этом хотят выходить на более серьезный рынок, хотят более выгодных заказчиков. И получается, что те, кто размышляет уже старыми, отживающими категориями, кто не очень знает, как обращаться со своими справочниками, могут обратиться к нам и получить полноценную квалифицированную помощь, структурировать свои справочники, сделать свои многочисленные позиции позициями отдельными, понятными заказчику, такими, с которыми можно работать, зарабатывать, можно выдвигать их на торги, выигрывать тендеры, выигрывать закупки и получать от этого выгоду.

Да, совершенно верно. То есть, получается, что прежде всего – это поставщики, у которых нет на данный момент своего четкого прайс-листа, в котором одна позиция подразумевает один конкретный товар с определенной ценой. Им, безусловно, стоит обратиться к нашей службе, мы поможем сделать все правильно.

Прекрасно, спасибо. Ну и все-таки, может быть есть статистика – из каких направлений чаще всего приходят поставщики с такими проблемами?

Чаще всего – мелкий хозбыт, а также продукты питания.

Например, овощи и фрукты. Понятно, что поставщик хочет продавать просто апельсины, он не хочет углубляться в особенности товара, так как это уменьшает возможности для замены одного товара другим. Но при параметризации позиции важно понимать, о чем идет речь конкретно – какой сорт, страна происхождения, все это важно для заказчика. Заказчику может быть принципиально, крупные он апельсины купит или не очень. Будут это апельсины из Абхазии или из Грузии. Соответствуют они ГОСТу или нет, какой у них по ГОСТу размер и т.д.

В сфере продуктов питания всегда такие проблемы, и мы их помогаем решать.

Очень часто трудности возникают с лабораторной продукцией, с колбами, с пробирками.

Бывают со стройкой непростые моменты, особенно когда речь о ГОСТовской продукции.

Основные проблемы возникают у мелкого хозбыта, который очень много закупается в Китае, и там действительно бывает сложно разобраться, что за товар и как его описать, поскольку нет изначального описания от производителя или описание это неполное.

Как наша НСИ помогает в торгах и как она помогает во взаимодействии с заказчиками?

Пример из практики.

Заказчик в закупках использует ненормализованную номенклатуру. Например, покупает кольцо бетонное для прокладки кабелей. В позиции указаны размеры, но нет марки бетона. Поставщик спрашивает: «Размеры кольца там указаны, с этим все нормально, а какая должна быть марка бетона?» И это очень важный параметр. А от заказчика — сотрудник из отдела закупок, который не разбирается в требованиях к данному виду товаров и ответить на запрос не может. Поставщик интересуется маркой бетона не просто так, важно знать – под какой климат, под какие условия эксплуатации данное кольцо. Этот параметр накладывает существенные функциональные различия. А для поставщика еще и на цену повлияет. При использовании ненормализованного справочника такие проблемы возникают очень часто, многие бизнес-процессы так безосновательно тормозятся. И хорошо, что этот поставщик вопрос задал! Другой мог не спросить – просто изготовить кольцо по собственному усмотрению, из неподходящего материала. И тут даже заказчик претензии не сможет предъявить. В закупке позиция – кольцо бетонное, колодезное, соответствующее запрошенным размерам. Но поставленное кольцо уйдет на склад как неликвид, потому что использовать его будет нельзя.

Поэтому нормализованный справочник помогает прежде всего избежать ошибок в закупках и тем самым сократить расходы для заказчика.

Если привезут не тот товар – придется отказываться, увеличивать сроки, проводить новую закупку, терять в деньгах и во времени. Или придется принять по договору, но что потом с такой ненужной продукцией делать? Будет неликвид на складе.

Мы помогаем таких ошибок избежать. Важная задача НСИ – сокращение недопониманий между заказчиком и поставщиком.

НСИ в торгах и во взаимодействии с заказчиками и поставщикам позволяет:

сократить количество вопросов поставщика к заказчику на момент подачи заявки;

свести к нулю количество поставок, которые не соответствуют заявляемой потребности;

сократить количество неликвидного имущества на своем складе.

Как НСИ помогает в работе на площадке ЭТП ГПБ и вообще на торговых площадках? Частично мы в предыдущем вопросе затронули этот момент, может быть, есть еще какие-то пояснения?

Конечно, есть. Если поставщик активно работает на ЭТП ГПБ и часто участвует в ценовых запросах, то в месяц подает несколько ответов или даже несколько десятков. Далеко не всегда поставщик отвечает именно тем товаром, который просит заказчик. Очень часто предлагают альтернативную позицию.

Если речь идет о популярных позициях, например, о моторных маслах, то поставщики очень часто предлагают аналоги товара, запрошенного заказчиком.

В нашем справочнике есть большое количество популярных категорий. Если поставщик часто предлагает альтернативы по распространенным нужным заказчику позициям, он может упростить себе задачу и добавить классифицированные позиции из нашего справочника в свой прайс-лист.

Если поставщик торгует чем-то, что уже есть у нас в каталоге, а в нем более 420 000 позиций, алгоритм получается простой:

наполнить свой прайс-лист релевантными товарами;

проставить цены;

периодически актуализировать цены через групповое обновление или по нашему API.

И все готово для максимально быстрого ответа на ценовые запросы.

Работа с заказчиком тоже становится очень простой:

поставщик видит в ценовом запросе определенное масло;

отмечает, что такую торговую марку не поставляет, но есть 100% аналог другой марки;

выбирает в прайс-листе альтернативу и направляет ответ;

цены в прайс-листе уже проставлены, ставка НДС уже стоит, и на ответ с альтернативой по ценовому запросу уходит буквально несколько минут.

Если прайс отсутствует, процесс становится существенно длиннее. Сначала нужно создать запись товара для ответа на ценовой запрос или найти ее в каталоге, продумать и проставить цену. И это все – ручная работа. Если же у активного поставщика все заранее подготовлено, то нормализация очень сильно сокращает затрачиваемое время на подачу ценового предложения.

Один из ключевых плюсов НСИ – экономия времени на ответах заказчику, можно ответить вместо 5 ценовых в день на 25, и это не предел, ведь на ответ уходит несколько минут.

Это действительно серьезное преимущество. С учетом того, что не всегда и не со всеми доходит до сделки – чем больше возможностей ответа, тем больше возможностей перспективно свой товар реализовать. Закономерно продолжающий этот момент вопрос – НСИ очень хорошо применяется в рамках Торгового портала и в рамках ЭТП ГПБ, давайте конкретизируем, какие преимущества именно для Торгового портала дает НСИ поставщикам?

У нас многие заказчики используют исключительно справочник.

Для крупного заказчика важно понимание закупки в рамках конкретных категорий товаров. Соответственно, закупки с использованием справочника позволяют отслеживать объемы по категориям.

Для крупной организации удобство заключается в возможности автоматически снимать статистику. Можно видеть закупки и затраты отдельных подразделений и дальше раскручивать попозиционную статистику вплоть до каждого конкретного товара по цене. Это важно для заказчика.

И вот такие крупные заказчики, включая Газпром, диктуют поставщикам свои условия.

Они так работают, так отлажены их процессы.

Наличие своего прайс-листа на Торговом портале дает поставщику возможность работать с теми заказчиками, которые работают исключительно с нормализованными записями.

Если поставщик не работает с отлаженными, нормализованными записями, если не ведет грамотно структурированный прайс-лист, если он хочет, чтобы в позициях были «просто труба» или «просто шланг», то и рассчитывать на работу с крупными заказчиками такой поставщик не может. Это уже сложившаяся практика рынка.

У нас есть отдельная служба по нормализации, мы не пропускаем в справочник позиции, которые имеют под собой разночтения. Одна позиция – один товар.

И вот для таких поставщиков, у которых соблюдается принцип «одна позиция – один товар» и существует качественный прайс-лист, открываются двери для работы с большими, серьезными заказчиками, которые работают со справочником.

Подчеркну повторно, что для поставщика нормализация – это прежде всего возможность дополнительного канала продаж.

Получается, поставщик приходит на Торговой портал, обращается в сервис НСИ, получает решение, нормализацию позиций, выкладывает эти позиции на Торговом портале, становится представлен и может оперативно реагировать на ценовые запросы, на запросы предложений, может направлять крупным заказчикам свой товар и получает существенные шансы быть услышанным, быть увиденным и получить заказ, правильно?

Совершенно верно, да. На самом деле, прежде всего поставщики говорят, что это сложно, это дорого. Серьезный заказчик – это серьезная прибыль в итоге, это репутация, это опыт. Это то, ради чего стоит прикладывать усилия, и применительно к ситуации – это не траты, это вложения.

На какие общие стандарты, классификаторы государственные, корпоративные, например, тот же самый ОКПД2, должен ориентироваться поставщик при работе со своей нормативно-справочной информацией? Как он должен становиться понятнее для рынка, для покупателя и для тех, кто в этом разбирается?

У нас очень много классификаторов общедоступных, которые можно брать и использовать, брать за основу для себя или как дополнение к своему иерархическому дереву. ОКПД2 – обязательно, без него никуда, я бы рекомендовала не ниже третьего уровня. ОКПД2 должен быть у каждой позиции, глубину уровня поставщик определяет в зависимости от целей, для которых он ОКПД2 использует. С классифицированным по нему товаром проще выходить на закупки, потому что в запросах ОКПД2 всегда есть.

Второй классификатор, который можно было бы рекомендовать для тех, кто в стройке работает, это классификатор КСР. Классификатор строительных ресурсов. Он динамично развивается, растет и достойно занимает свою нишу среди классификаторов. Я бы рекомендовала тем, кто работает со стройкой, держать руку на пульсе по поводу этого классификатора.

Для тех, кто работает с лекарствами, незаменим ЕСКЛП, классификатор лекарственных препаратов, который обязателен к использованию.

Если поставщик работает с заказчиками по 44-ФЗ, неоспоримым преимуществом будет наличие кодов КТРУ. Там есть обязательные к использованию категории и коды. Некоторые коды еще очень обобщенные, верхнеуровневые, но КТРУ нас всех ждет. Мы с этим классификатором работаем, КТРУ у нас выведен, и мы уже сейчас можем присваивать коды КТРУ к позициям.

В первую очередь, это интереснее заказчикам, потому что они не смогут подать на закупку позицию без указания кода. Но и поставщикам, если у них есть интерес к закупкам по 44-ФЗ, я бы рекомендовала располагать позициями, обогащенными кодами из КТРУ.

Расскажите немного про команду экспертов НСИ ЭТП ГПБ, про технологии, про специалистов, которые работают в сервисе. Чем наша служба выгодно отличается от остальных?

Давайте я приведу вам сейчас пример из жизни. Прозванивала я конкурентов, мне было интересно, и в принципе это обычная практика для любой компании, старающейся держать руку на пульсе и совершенствовать свой подход к работе с клиентами. На сайте конкурентов было представлено много интересных решений. И я решила полюбопытствовать, что там такое наши коллеги делают.

Вопрос у меня был очень нестандартный – «большие» стройки, трубы большого диаметра. Большой диаметр не делается по ГОСТам, там все исключительно по техническим условиям, и у этих изделий множество особенностей и нюансов.

Я общалась с менеджером. Подразумевается, что это должен быть человек в теме, хотя бы немного. Когда человеку задают вопрос про трубы, а он в ответ про чайники рассказывает, причем еще и довольно слабо рассказывает, становится грустно и обращаться в дальнейшем в такую компанию не хочется.

Это основной момент, который мы можем предложить заказчикам, им это важно и это очень удобно поставщикам со сложной продукцией. Мы можем их понять, у нас подобрана очень богатая команда с разной направленностью, в разных сферах. Мы поймем заказчиков по инженерному направлению, у нас длительный опыт работы с Газпромом, мы обязаны в таких вещах разбираться. У нас очень сильно электрика представлена, есть специалисты по электрике. Мы расшифруем все что угодно. Все, что касается электрификации, инженерных вещей, труб, запорной арматуры, химии, лабораторной продукции, все, что касается таких банальных вещей как топливо, смазочные материалы. Для нас такие вещи – простые, элементарные, тут у нас команда уже крепкая, проверенная не одним проектом

И мы можем услышать заказчика ровно на том языке, на котором он разговаривает, и даже удивить своими познаниями в его сфере. Вот это наше основное преимущество – мы на одной волне с заказчиком, с клиентом, в любой сфере у нас есть специалисты.

Обычно мелкие поставщики существенно лучше и активнее реагируют на изменения рынка, может ли НСИ быть полезен субъектам МСП?

Вы знаете, им он может быть полезен больше всего. Если мы сейчас говорим о тех поставщиках, которые в принципе задумываются о том, что им нужна нормализация.

Создать и развивать собственную команду по НСИ очень недешево. Помимо сложности в кадровом подборе, высокой стоимости качественных специалистов из сферы НСИ, нужны еще и технические инструменты. В Excel никто справочники не ведет. И если компания небольшая, естественно, такие расходы для нее непомерно высокие.

Даже для больших компаний зачастую выгоднее пользоваться услугами по НСИ от организаций, работающих в этом направлении. Например, один из наших заказчиков — Водоканал. Большая компания, огромная просто, что они — НСИ не могут себе позволить? Могут, но для них выгоднее оплачивать нам услуги по ведению их справочника.

Использовать качественные услуги от внешней команды НСИ с отлаженными бизнес-процессами – существенно дешевле и проще в плане затрат времени, сил и трудовых ресурсов.

Поэтому для среднего и небольшого бизнеса выгода с точки зрения финансов, ресурсов, сроков очевидна.

Если вы хотите нормализовать и структурировать свой прайс-лист – вперед к нам! Мы это сделаем. Это выйдет намного дешевле и быстрее, чем попытка создать, обучить у себя человека, который будет заниматься нормализацией, но у которого нет опыта, нет инструментов, нет ключевого понимания проблем и выгод. Работа с нами может обойтись примерно в пять раз дешевле, чем организация собственной службы.

Мы уже обсудили, что сервис НСИ умеет полезного, а что еще есть из интересного и неожиданного, что мы можем предложить поставщикам и заказчикам?

Мы все можем, обращайтесь. Тут, понимаете, вопрос ожиданий. Заказчики, которые с нами давно работают, приходят со своей потребностью, мы ее обсуждаем и реализуем по запросам, со всеми мелочами.

Если к нам приходят с едва оформившимся мыслями и ждут готовых решений, где ничего не нужно менять, то мы поясняем, что везде нужен индивидуальный подход. Не бывает ничего универсального. Все заказчики – разные, любой проект требует каких-то дополнений с нашей стороны, и важно, чтобы они это понимали.

Для создания и ведения справочников мы используем свой собственный продукт. Это позволяет нам быть очень гибкими в части доработок системы. Мы можем реализовать очень оперативно любую потребность клиента. Надо три наименования? Сделаем. Надо 10 наименований, привязанных к одной позиции – не проблема. Вот это наше жирное преимущество – гибкость нашей системы, она так работает, что мы можем ее перестроить, развернуть вообще в любом направлении. Система будет работать так, как вы того захотите, как требуется вашему предприятию. Мы гибкие, мы готовы работать, можем реализовать практически любой запрос.

Что изменилось в сервисе в 2020 году? Стал ли НСИ еще важнее с переходом многих организаций на удаленку? Что принес вам 2020 год помимо пандемии?

Для меня и моей команды 2020 год никаких проблем не принес.

И несмотря на то, что многие наши заказчики ушли на удаленку, проблем с ними не возникло, все работает так же, как работало и раньше, ничего не застопорилось.

Все интеграционные модули, которые у нас были настроены для заказчиков, работают.

Стало ли больше обращений? У нас сейчас появилось много запросов на расчет коммерческих предложений, полагаю, из-за перехода предприятий на удаленку. Многие заказчики размышляют, потянут ли по финансам. Некоторые, у кого были свои службы НСИ, могут пересмотреть решение в пользу того, чтобы обратиться к сторонней организации за поддержкой своих номенклатур, нежели содержать свою команду. Я думаю, что такая тенденция наметится. И те, кто рассматривал создание собственной службы НСИ, думаю, от этой идеи откажутся.

Вы считаете, что это было бы закономерным решением для многих компаний в связи со сложившейся экономической ситуацией и в связи с необходимостью оптимизировать затраты? Как мы уже выяснили, обратиться к специалистам с огромным опытом выгоднее, чем простраивать это все у себя с нуля, и это было бы с вашей точки зрения закономерным решением?

Я думаю, что да. Это было бы и более правильно. Организации, у которых есть своя служба НСИ, постараются их сохранить, так как процесс уже налажен и не требует больших первичных вложений. А те, кто еще ее не создал, но думал — скорее примут для себя решение обратиться к компаниям, специализирующимся на такой работе.

Последний вопрос. Какие планы на 2021 год?

Наш единый справочник сильно вырос за последний год. В несколько раз увеличилось количество связей справочника с прайс-листами поставщиков. Накоплена серьезная история цен. Мы работаем над расширением количества активных поставщиков, увеличиваем число заказчиков, работающих у нас на площадке. И наша цель — вывести справочник на новый уровень использования. Сделать его еще более востребованным для первичной аналитики в закупках. Повышать его дальнейшую ценность для клиентов.

В сфере разработки и ведения справочников по индивидуальным ТЗ мы планируем внедрение сервиса по аудиту текущих бизнес-процессов ведения номенклатур и прайс-листов. Предполагаем заочную форму и с выездом к заказчику.

Также в 2021 году мы будем менять политику в части нормализации, уже сегодня мы предлагаем не только стандартную параметризацию, но и услуги классификации по разным классификаторам. Уже реализовано несколько проектов, связанных с классификацией по КТРУ. Мы выполняем постоянные запросы на классификацию по ОКПД2. И работы по классификаторам у нас будут продолжены и в 2021 году. По запросу клиента мы можем провести классификацию по любому из справочников. Служба НСИ ЭТП ГПБ позволяет решать комплексные задачи бизнеса, совершенствовать рабочие процессы в торгах и находить выходы на новые рынки сбыта. Нормализация — цифровой эквивалент упорядоченного склада и возможность сделать позиции своего прайс-листа широко доступными рынку!

Также напоминаем, что сейчас действует акция Торгового Портала, которая позволяет новым участникам закупок на ЭТП ГПБ получить бесплатную нормализацию 5 позиций.