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    Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов размещен в ЕИС

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    Министерство здравоохранения РФ утвердило типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ размещен в Единой информационной системе в сфере закупок.

    В новом документе расширен перечень кодов объекта закупки по ОКПД2. Коды для применения типового контракта – 21.20.1 – 21.20.23.194.

    Также, положения о обеспечении типового контракта дополнили условием, когда участник закупки среди МСП и СОНКО освобождается от такого обеспечения.

    В положениях об ответственности сторон учли новые правила определения штрафов за ненадлежащее исполнение контракта, который заключен по итогам закупки среди МСП и СОНКО.

    Кроме того, разработан образец заявки на получение (выборку) товара. Она будет нужна при закупке лекарств с неизвестным объемом.

    Приказ вступает в силу 3 апреля взамен действующего.

    Напомним, что типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС в сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта.

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