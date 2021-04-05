Совфед одобрил закон, обязывающий заказчиков обосновывать цену договора по 223-ФЗ

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязанность заказчиков обосновывать максимальную стоимость договора при проведении госзакупок по 223-ФЗ.

Документ, инициированный правительством РФ. Он предусматривает дополнение закона нормами об установлении в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора, формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, которые подлежат уплате подрядчику при исполнении договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора.

Кроме того, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора должно быть указано обоснование его начальной цены либо цены договора, заключаемого с единственным поставщиком. Положения документа направлены на повышение информированности участников закупки о включенных в начальную цену договора затратах, что позволит участникам закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации.

Принятие закона направлено на возможность администрирования порядка определения начальной (максимальной) цены договора, а также на установление прозрачных правил для участников закупок, говорится в пояснительной записке. Закон позволяет определить заложенные в начальную (максимальную) цену договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость.

При этом он не преследует цель ограничить права заказчика самостоятельно устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены договора, а лишь предусматривает обязанность отражения в положении о закупке соответствующего порядка, подчеркивается в сопроводительных документах.

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями закона, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления документа в силу.