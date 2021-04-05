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    Перечень оснований изменения условий контракта на выполнение строительных работ расширят

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает расширить перечень оснований изменения условий контракта на выполнение строительных работ.

    Минстрой предлагает дополнить 44-ФЗ новым пунктом, предусматривающим изменение условий контракта на выполнение строительных работ, срок исполнения которого составляет не менее одного года, в случае существенного изменения стоимости ценообразующих строительных ресурсов, которое привело к изменению общей стоимости строительства более чем на 5%. Указанное изменение не должно приводить к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

    Предполагается, что для изменения условий контракта в указанном случае потребуется подготовить соответствующее обоснование на основании решения органа власти.

    При этом порядок обоснования изменения существенных условий контракта в случае существенного изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчиком установит Правительство РФ.

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