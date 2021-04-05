Перечень оснований изменения условий контракта на выполнение строительных работ расширят

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает расширить перечень оснований изменения условий контракта на выполнение строительных работ.

Минстрой предлагает дополнить 44-ФЗ новым пунктом, предусматривающим изменение условий контракта на выполнение строительных работ, срок исполнения которого составляет не менее одного года, в случае существенного изменения стоимости ценообразующих строительных ресурсов, которое привело к изменению общей стоимости строительства более чем на 5%. Указанное изменение не должно приводить к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

Предполагается, что для изменения условий контракта в указанном случае потребуется подготовить соответствующее обоснование на основании решения органа власти.

При этом порядок обоснования изменения существенных условий контракта в случае существенного изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчиком установит Правительство РФ.