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    Единый реестр видов контроля заработает в июле

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    С 1 июля 2021 г. в России заработает Единый реестр видов контроля. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, в реестр будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. В нем будет указано, какие надзорные органы будут проводить конкретный вид контроля.

    Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения.

    Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

    В Правительстве уточнили, что фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.

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