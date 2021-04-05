Единый реестр видов контроля заработает в июле

С 1 июля 2021 г. в России заработает Единый реестр видов контроля. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, в реестр будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. В нем будет указано, какие надзорные органы будут проводить конкретный вид контроля.

Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения.

Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

В Правительстве уточнили, что фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.