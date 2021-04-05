ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

30-31 марта 2021 года в Москве состоялась XVI Ежегодная Конференция НЕФТЕГАЗСНАБ-2021. Традиционно мероприятие выступает в качестве удобной площадки взаимодействия руководителей служб МТО различных предприятий нефтегазовой отрасли. В числе стратегических партнеров конференции — «Газпромбанк». Среди докладов на конференции был представлен опыт успешного внедрения сервиса электронного документооборота (ЭДО) ЭТП ГПБ в качестве инструмента цифровизации закупок.

31 марта на конференции НЕФТЕГАЗСНАБ-2021 с практическим кейсом по внедрению ЭДО, в рамках секции «ЭДО в закупках — опыт, успехи, сложности», выступили представители ЭТП ГПБ и ООО «Газпром добыча Надым».

Бокач Евгений Владимирович, начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром добыча Надым», выступил с докладом по теме «Об опыте использования ЭДО ЭТП ГПБ В ООО “Газпром Добыча Надым”». Спикер отметил основные преимущества перехода на электронный документооборот:

простой контроль за соблюдением срока предоставления подписанного договора контрагентом и срока подписания договора сторонами;

отсутствие необходимости вывода документа на печать, повторного сканирования после подписания договора сторонами и исключение почтовой пересылки;

возможность настройки интеграции между ЭДО ЭТП ГПБ и учетными системами.

Занин Виталий Валерьевич, руководитель проекта ЭДО ЭТП ГПБ, представил доклад «Юридически значимый электронный документооборот ЭТП Газпромбанка», в рамках которого были раскрыты основные возможности ЭДО для оптимизации закупок. Спикер отметил наиболее важные функции ЭДО ЭТП ГПБ:

юридически значимый обмен электронными документами;

создание документов из шаблонов;

импорт документов во внутренние информационные системы;

экспорт документов из внутренних информационных систем;

удобная группировка документов в системе ЭДО ЭТП ГПБ;

круглосуточная и бесперебойная передача документов;

защита от фальсификации.

«Мы рассказали об опыте использования ЭДО ЭТП ГПБ, а также поделились практическими кейсами на примере ООО “Газпром добыча Надым”. Смело могу сказать, что нам удалось заинтересовать публику нашим продуктом. Важные особенности ЭДО ЭТП ГПБ — повышение скорости, качества и удобства взаимодействия заказчиков и поставщиков, облегчение перехода на цифру в закупках и оптимизация бизнес-процессов предприятия», — отметил Виталий Занин по итогам конференции.