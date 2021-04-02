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    Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современности

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    Дата: 19-20 мая, 2021 года.

    Место: г. Ялта. Отель Yalta Intourist.

    В глобальной экономике пытаются соединить количество и качество энергии с экологическими принципами и сформировать новые системы генераций для эффективного и гуманного потребления. При каких условиях, правовых нормах, финансировании, технологиях возможно это в России? Можно ли обновить инфраструктуру традиционной системы электроснабжения и как интегрировать в нее ВИЭ?

    Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» проводит конференцию «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности», которая состоится в Ялте 19-20 мая 2021 года в отеле Yalta Intourist.

    Конференция «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» ставит своей целью обсуждение концепции оптимальной энергогенерации для страны и регионов, в контексте достижения целей устойчивого развития России до 2030 года, а также актуальных экономических и экологических вызовов.

    Сегодня оценка эффективности как традиционных источников энергии, так и альтернативных с точки зрения новых экологических и технических требований, а также внедрения виртуальных инструментов и AI, необходима для осмысления и принятия программ развития энергетики для отдельных компаний и целых регионов. Комплексный подход к формированию оптимальной генерации позволит заложить предпосылки будущих производственных свершений, концепций развития территорий и повышения уровня жизни населения

    В фокусе деловой программы будут представлены региональные темы, а также вопросы федерального уровня:

    • Энергоэффективность и устойчивое развитие экономики России. Синергия ресурсов государства и бизнеса;
    • «Зеленая» повестка в мировом ТЭК и российские углеводороды: конкуренция или паритет  на условиях качественной трансформации;
    • Формирование концепции энергоэффективных территорий;
    • Строительство принципиально новых систем и обновление инфраструктуры генерирующих мощностей. Опыт регионов и компаний;
    • Новая концепция газификации: устранение административных барьеров;
    • Оптимальное энергосбережение и энергоснабжение Крыма: региональные особенности, проблемы, решения;
    • Перспективы разработки и добычи нефтегазовых месторождений Крыма: переход к полному самообеспечению энергией, рост поставок на внутренний рынок: реальность или утопия?

    В рамках конференции состоятся Круглые столы:

    • «Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и перспективы»;
    • «Газификация Крыма и газомоторный переход: особенности, проблемы, решения»;
    • «Энергоэффективность энергоснабжения Республики Крым и ЮФО и дальнейшее развитие электро- и теплоэнергетики с учетом социально-экономического развития региона».

    Официальная страница мероприятия  

    Контакты оргкомитета:

    + 7 (495) 510 57 24, +7 (495) 637 83 33, e-mail: ek@ngv.ru

    Конференция, экология, ТЭК, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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