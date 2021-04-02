Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современности

Дата: 19-20 мая, 2021 года.

Место: г. Ялта. Отель Yalta Intourist.

В глобальной экономике пытаются соединить количество и качество энергии с экологическими принципами и сформировать новые системы генераций для эффективного и гуманного потребления. При каких условиях, правовых нормах, финансировании, технологиях возможно это в России? Можно ли обновить инфраструктуру традиционной системы электроснабжения и как интегрировать в нее ВИЭ?

Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» проводит конференцию «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности», которая состоится в Ялте 19-20 мая 2021 года в отеле Yalta Intourist.

Конференция «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» ставит своей целью обсуждение концепции оптимальной энергогенерации для страны и регионов, в контексте достижения целей устойчивого развития России до 2030 года, а также актуальных экономических и экологических вызовов.

Сегодня оценка эффективности как традиционных источников энергии, так и альтернативных с точки зрения новых экологических и технических требований, а также внедрения виртуальных инструментов и AI, необходима для осмысления и принятия программ развития энергетики для отдельных компаний и целых регионов. Комплексный подход к формированию оптимальной генерации позволит заложить предпосылки будущих производственных свершений, концепций развития территорий и повышения уровня жизни населения

В фокусе деловой программы будут представлены региональные темы, а также вопросы федерального уровня:

Энергоэффективность и устойчивое развитие экономики России. Синергия ресурсов государства и бизнеса;

«Зеленая» повестка в мировом ТЭК и российские углеводороды: конкуренция или паритет на условиях качественной трансформации;

Формирование концепции энергоэффективных территорий;

Строительство принципиально новых систем и обновление инфраструктуры генерирующих мощностей. Опыт регионов и компаний;

Новая концепция газификации: устранение административных барьеров;

Оптимальное энергосбережение и энергоснабжение Крыма: региональные особенности, проблемы, решения;

Перспективы разработки и добычи нефтегазовых месторождений Крыма: переход к полному самообеспечению энергией, рост поставок на внутренний рынок: реальность или утопия?

В рамках конференции состоятся Круглые столы:

«Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и перспективы»;

«Газификация Крыма и газомоторный переход: особенности, проблемы, решения»;

«Энергоэффективность энергоснабжения Республики Крым и ЮФО и дальнейшее развитие электро- и теплоэнергетики с учетом социально-экономического развития региона».

Официальная страница мероприятия

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