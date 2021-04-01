Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПО

Торговый портал ЭТП ГПБ предлагает новые меры поддержки отечественных производителей электроники — возможность разместить 20 бесплатных позиций своего прайс-листа на одном из самых крупных закупочных маркетплейсов России. Принять участие может любой пользователь-производитель электроники, зарегистрированный на ЭТП ГПБ.
Меры поддержки распространяются на российских поставщиков и производителей:
- Электронного оборудования;
- Деталей и компонентов электроники;
- Программного обеспечения.
Воспользоваться предложением можно до 31 мая 2021 года.
Заполните форму обратной связи и получите возможность разместить 20 бесплатных позиций в каталоге на Торговом Портале ЭТП ГПБ.
Вы получите:
- продвижение своих товаров на маркетплейсе федерального уровня;
- персональный статус производителя в реестре поставщиков на сайте ЭТП ГПБ;
- приглашения к участию в закупках от крупных отраслевых заказчиков.
Предложение действительно для всех поставщиков, зарегистрированных на Торговом портале, независимо от даты регистрации.