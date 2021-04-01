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    Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПО

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    Торговый портал ЭТП ГПБ предлагает новые меры поддержки отечественных производителей электроники — возможность разместить 20 бесплатных позиций своего прайс-листа на одном из самых крупных закупочных маркетплейсов России. Принять участие может любой пользователь-производитель электроники, зарегистрированный на ЭТП ГПБ.

    Меры поддержки распространяются на российских поставщиков и производителей:

    • Электронного оборудования;
    • Деталей и компонентов электроники;
    • Программного обеспечения.

    Воспользоваться предложением можно до 31 мая 2021 года.

    Заполните форму обратной связи и получите возможность разместить 20 бесплатных позиций в каталоге на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

    Вы получите:

    • продвижение своих товаров на маркетплейсе федерального уровня;
    • персональный статус производителя в реестре поставщиков на сайте ЭТП ГПБ;
    • приглашения к участию в закупках от крупных отраслевых заказчиков.

    Предложение действительно для всех поставщиков, зарегистрированных на Торговом портале, независимо от даты регистрации.

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