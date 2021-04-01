Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПО

Торговый портал ЭТП ГПБ предлагает новые меры поддержки отечественных производителей электроники — возможность разместить 20 бесплатных позиций своего прайс-листа на одном из самых крупных закупочных маркетплейсов России. Принять участие может любой пользователь-производитель электроники, зарегистрированный на ЭТП ГПБ.

Меры поддержки распространяются на российских поставщиков и производителей:

Электронного оборудования;

Деталей и компонентов электроники;

Программного обеспечения.

Воспользоваться предложением можно до 31 мая 2021 года.

Заполните форму обратной связи и получите возможность разместить 20 бесплатных позиций в каталоге на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

Вы получите:

продвижение своих товаров на маркетплейсе федерального уровня;

персональный статус производителя в реестре поставщиков на сайте ЭТП ГПБ;

приглашения к участию в закупках от крупных отраслевых заказчиков.

Предложение действительно для всех поставщиков, зарегистрированных на Торговом портале, независимо от даты регистрации.