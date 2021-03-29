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    Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»

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    24 марта 2021 года было подписано многостороннее Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Технология ЕНН» между Союзом АПК «Возрождение» и технологическими партнерами ООО ЭТП ГПБ, АО «Цифровые Закупочные Сервисы», АО «Лаборатория Цифрового Развития», ООО «АИРТУ», ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг».

    Соглашение ставит целью взаимодействие в ходе реализации проекта «Технологии ЕНН», апробацию результатов в субъектах РФ и ключевых отраслях промышленности, с целью последующего внедрения технологии ЕНН как нормативной на территории Российской Федерации.

    Проект «Технология ЕНН» обеспечивает создание единой цифровой среды взаимодействия между производителями и потребителями, стимулирует добросовестную конкуренцию, укрепляет промышленную политику на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает национальную безопасность и технологическую независимость Российской Федерации.

    В соответствии с подписанным Соглашением Союз АПК «Возрождение» приступил к практической реализации проекта, с этой целью первые предприятия, входящие в состав Союза, начали размещение данных в Каталоге ЕНН.

    Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ и позволяет решать такие проблемы как автоматизация бизнес-процессов предприятия, поиск аналогов продукции по заданным характеристикам, автоматизированная оценка конкурентоспособности продукции и другие задачи по унификации.

    Функционал широко применяется в планировании и проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, проектировании, подборе аналогов оборудования, взаимодействии с государственными органами.

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