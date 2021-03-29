АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имущества

Акционерное общество «Производственное предприятие «Радар-2633» в ближайшее время опубликует на ЭТП ГПБ следующие процедуры по продаже имущества:
- Сооружение (погрузочно-разгрузочная площадка железнодорожной станции «Мальчики») высотой 1,5 м. из железобетонных плит с асфальтовым покрытием площадью 3086,6 кв. м. Назначение: нежилое, инв.№124:039-10489, лит 1Б. Адрес объекта: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.2ж.
- Автокран КРАЗ-250 КС-4562, год выпуска - 1991.
- Автомобиль КРАЗ-255 экскаватор ЭОВ-4421, год выпуска - 1999.
- Автомобиль МАЗ 5551 самосвал, год выпуска - 1992.
К участию приглашаются заинтересованные лица, требуется регистрация на ЭТП ГПБ в секции закупок Корпоративных заказчиков.