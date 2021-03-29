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    Госзаказчики смогут увеличить на 30% цены и сроки строительных госконтрактов при наличии обоснований

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    Госзаказчики получат возможность увеличивать цены по строительным контрактам и сроки их исполнения на 30%. Соответствующий проект поправок к 44-ФЗ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Увеличение цены и срока исполнения того или иного строительного госконтракта будет определяться решением правительства РФ (для федеральных контрактов), региональных или муниципальных органов власти ( для региональных и муниципальных контрактов) в отношении конкретного контракта. Причем такие решения будут приниматься только при предоставлении соответствующих обоснований.

    Поднимать вопрос об изменении цен строительных госконтрактов заказчики смогут только в том случае, если за время исполнения контракта «произошло существенное изменение стоимости одной или более позиций ценообразующих строительных ресурсов», приведшее к удорожанию проекта более чем на 5%. Вопрос изменения сроков исполнения таких госконтрактов можно будет поднимать только при условии, что «исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно».

    Также в поправке оговаривается, что правительство РФ должно будет подготовить и утвердить порядок обоснования изменения существенных условий строительных госконтрактов.

    Изменения предлагается распространить на госконтракты, предусматривающие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

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