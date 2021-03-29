За несоблюдение квот на продукцию в госзакупках могут начать штрафовать в 2022 г.

Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что штрафы за несоблюдение квот на закупку отечественной продукции госкомпаниями по 223-ФЗ и при госзакупках в рамках 44-ФЗ начнут работать в 2022 г. Об этом сообщил замглавы министерства Василий Осьмаков.

По его словам, в этом году еще необходимо выстроить систему мониторинга и собрать статистику. На основе этих данных будут доработаны действующие нормы и требования, после чего начнут работать штрафы за их невыполнение.

С нынешнего года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.

Пока неясно, как именно будут рассчитываться штрафы за несоблюдение квот. Ответственность будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях.