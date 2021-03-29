Каков порядок согласования контракта по итогам несостоявшейся закупки

Министерство финансов РФ разъяснило нюансы контроля в сфере закупок и порядка согласования заключения контракта по итогам несостоявшейся закупки. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-04-07/19432.

Заключение контракта с единственным контрагентом по 44-ФЗ (п. 25 ч. 1 ст. 93) проводится по общим правилам, предусмотренным законом (ст. 83.2), и с учетом особенностей, установленных 44-ФЗ (ст. 93). Так, участник подписывает проект контракта вне зависимости от получения заказчиком решения о согласовании заключения контракта с единственным контрагентом. При этом заказчик подписывает контракт только после получения соответствующего решения о согласовании заключения контракта в срок, предусмотренный 44-ФЗ (п. 3 ч. 9 ст. 93).

Кроме этого, разъяснен порядок действий заказчика в случае принятия в отношении одной закупки одновременно решения и предписания по результатам проведения внеплановой проверки, а также решения о согласовании закупки.

В этом случае рекомендовано выполнить решение и предписание контрольного органа, принятые по результатам проведения внеплановой проверки. При этом контракт не заключается до исполнения соответствующего предписания.

Также подчеркивается, что решение о согласовании заключения контракта, принятое контрольным органом в сфере закупок регионального уровня, исполняется в части, не противоречащей решению и предписанию, выданным контрольным органом в сфере закупок федерального уровня по результатам проведения внеплановой проверки этой закупки.

Указанное решение не может быть исполнено в случае, если предписание предусматривает отмену итогов закупки.

Решение об отказе в согласовании заключения контракта, принятое контрольным органом в сфере закупок регионального уровня, влечет невозможность заключения контракта вне зависимости от решения и предписания, выданных контрольным органом в сфере закупок федерального уровня по результатам проведения внеплановой проверки этой закупки.

Способ направления в контрольный орган необходимых для согласования документов (на бумажном носителе или в электронной форме) определяется в конкретном случае, исходя из наличия и применения заказчиком и органом контроля информационной системы, обеспечивающей возможность направления документов в электронной форме.